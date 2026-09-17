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В Непале оценили стоимость подъема на Эверест

В Непале оценили стоимость подъема на Эверест - 17.09.2026, ПРАЙМ

В Непале оценили стоимость подъема на Эверест

Стоимость подъема на Эверест для одного альпиниста сейчас в среднем составляет 60 тысяч долларов, рассказал РИА Новости генеральный секретарь непальской... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T04:51+0300

2026-09-17T04:51+0300

2026-09-17T04:51+0300

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Стоимость подъема на Эверест для одного альпиниста сейчас в среднем составляет 60 тысяч долларов, рассказал РИА Новости генеральный секретарь непальской ассоциации альпинизма Раджендра Лама. Эверест - высочайшая гора в мире, ее высота 8848 метров над уровнем моря. Восхождение на Эверест считается очень престижным среди альпинистов. "Профессионально организованная экспедиция на Эверест для иностранного альпиниста может стоить приблизительно 45–70 тысяч долларов и более, премиальные или частные экспедиции могут обходиться значительно дороже. По оценкам на 2026 год, средняя стоимость экспедиции составляет около 60 тысяч долларов", - сказал собеседник агентства. В эту стоимость входит обязательный сбор за восхождение, который в этом году поднялся до 15 тысяч долларов в весенний сезон. Стоимость восхождения на другие треккинговые пики - вершины от 5 до 7 тысяч метров - существенно ниже, но зависит от маршрута и набора услуг, добавил Лама. Сбор за восхождение на популярный у россиян Мера-пик стоит 350 долларов весной и 175 долларов в остальные сезоны. Пошлину за восхождение не стоит путать с полной стоимостью экспедиции, в которую также входят услуги гидов, страховка, снаряжение и логистика, добавил собеседник агентства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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