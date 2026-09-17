https://1prime.ru/20260917/novak-873380132.html
Новак поручил подготовить детальный анализ инвестиционной активности
Новак поручил подготовить детальный анализ инвестиционной активности - 17.09.2026, ПРАЙМ
Новак поручил подготовить детальный анализ инвестиционной активности
Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить детальный анализ инвестиционной активности, а также структуры импорта, говорится в | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T10:05+0300
2026-09-17T10:05+0300
2026-09-17T10:06+0300
россия
александр новак
росстат
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить детальный анализ инвестиционной активности, а также структуры импорта, говорится в сообщении пресс-службы правительства. Как указано в сообщении, вице-премьер провел совещание по текущей ситуации в экономике. "Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить к следующему совещанию детальный анализ инвестиционной активности, а также структуры импорта", - указано в релизе. По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в России во втором квартале снизились на 6,6% в годовом выражении, по итогам первого полугодия - на 9,9%.
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россия, александр новак, росстат
РОССИЯ, Александр Новак, Росстат
Новак поручил подготовить детальный анализ инвестиционной активности
Новак поручил подготовить анализ инвестиционной активности и структуры импорта