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Новак поручил подготовить детальный анализ инвестиционной активности

Новак поручил подготовить детальный анализ инвестиционной активности - 17.09.2026, ПРАЙМ

Новак поручил подготовить детальный анализ инвестиционной активности

Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить детальный анализ инвестиционной активности, а также структуры импорта, говорится в | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T10:05+0300

2026-09-17T10:05+0300

2026-09-17T10:06+0300

россия

александр новак

росстат

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить детальный анализ инвестиционной активности, а также структуры импорта, говорится в сообщении пресс-службы правительства. Как указано в сообщении, вице-премьер провел совещание по текущей ситуации в экономике. "Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить к следующему совещанию детальный анализ инвестиционной активности, а также структуры импорта", - указано в релизе. По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в России во втором квартале снизились на 6,6% в годовом выражении, по итогам первого полугодия - на 9,9%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, александр новак, росстат