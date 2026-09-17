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Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике
Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике - 17.09.2026, ПРАЙМ
Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике
Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике с участием министра экономического развития Максима Решетникова, представителей | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T10:26+0300
2026-09-17T10:27+0300
александр новак
максим решетников
минпромторг
банк россии
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике с участием министра экономического развития Максима Решетникова, представителей Минпромторга, Минстроя, Минтранса, Минтруда, Банка России, а также экспертного сообщества, сообщается на сайте кабмина РФ. "Заместитель председателя правительства Александр Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике с участием министра экономического развития Максима Решетникова, представителей Минпромторга, Минстроя, Минтранса, Минтруда, Банка России, экспертного сообщества", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках заседания Минэкономразвития представило оперативный анализ основных макроэкономических показателей. Так, ВВП за январь-июль 2026 года вырос на 0,6% к соответствующему периоду прошлого года. Подчеркивается, что потребительский спрос остается устойчивым, а суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг за семь месяцев увеличился на 4,8%, в том числе оборот розничной торговли – на 5,4%. Реальные заработные платы в первом полугодии выросли на 6,5%. Безработица сохраняется на исторически низком уровне – 2,3% в июле этого года. "Отдельное внимание участники совещания уделили динамике цен. Годовая инфляция по состоянию на 14 сентября составила 6,2%. В августе цены снизились на 0,1% за месяц за счет удешевления продовольственных товаров и услуг", - добавляется в сообщении.
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александр новак, максим решетников, минпромторг, банк россии
Александр Новак, Максим Решетников, Минпромторг, Банк России
10:26 17.09.2026 (обновлено: 10:27 17.09.2026)
 
Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике

Вице-премьер Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКандидат на должность заместителя председателя правительства РФ Александр Новак на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кандидат на должность заместителя председателя правительства РФ Александр Новак на пленарном заседании Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике с участием министра экономического развития Максима Решетникова, представителей Минпромторга, Минстроя, Минтранса, Минтруда, Банка России, а также экспертного сообщества, сообщается на сайте кабмина РФ.
"Заместитель председателя правительства Александр Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике с участием министра экономического развития Максима Решетникова, представителей Минпромторга, Минстроя, Минтранса, Минтруда, Банка России, экспертного сообщества", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках заседания Минэкономразвития представило оперативный анализ основных макроэкономических показателей. Так, ВВП за январь-июль 2026 года вырос на 0,6% к соответствующему периоду прошлого года.
Подчеркивается, что потребительский спрос остается устойчивым, а суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг за семь месяцев увеличился на 4,8%, в том числе оборот розничной торговли – на 5,4%. Реальные заработные платы в первом полугодии выросли на 6,5%. Безработица сохраняется на исторически низком уровне – 2,3% в июле этого года.
"Отдельное внимание участники совещания уделили динамике цен. Годовая инфляция по состоянию на 14 сентября составила 6,2%. В августе цены снизились на 0,1% за месяц за счет удешевления продовольственных товаров и услуг", - добавляется в сообщении.
 
Александр НовакМаксим РешетниковМинпромторгБанк России
 
 
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