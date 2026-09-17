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ОДК заявила о готовности нарастить выпуск газовых турбин большой мощности - 17.09.2026, ПРАЙМ
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ОДК заявила о готовности нарастить выпуск газовых турбин большой мощности
ОДК заявила о готовности нарастить выпуск газовых турбин большой мощности - 17.09.2026, ПРАЙМ
ОДК заявила о готовности нарастить выпуск газовых турбин большой мощности
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") готова увеличить производство газовых турбин большой мощности при наличии спроса на них,... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T19:34+0300
2026-09-17T19:41+0300
бизнес
газ
андрей воробьев
ростех
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873402791.jpg?1789663305
ТЮМЕНЬ, 17 сен - ПРАЙМ. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") готова увеличить производство газовых турбин большой мощности при наличии спроса на них, сообщил РИА Новости гендиректор "ОДК-Инжиниринг" (входит в состав ОДК) Андрей Воробьев. "Мы поддерживаем темп выпуска на уровне двух турбин ГТД-110М в год. ОДК-Сатурн готово увеличить объемы выпуска, как только рыночная активность позволит это сделать", - сказал он в кулуарах Международного промышленно-энергетического форума TNF. По словам Воробьева, расширение производства должно быть подкреплено реальными проектами и долгосрочными контрактами. Однако на данный момент объем реализуемого спроса недостаточен для того, чтобы обоснованно наращивать производство. Ситуацию на рынке, как пояснил он, определяют три ключевых фактора: общая потребность, реальный спрос и его трансформация в конкретные проекты. Так, реальный спрос фиксируется через конкурсы отбора мощностей - как для новых объектов генерации, так и для реновации действующих. При этом, заявленная потребность не всегда превращается в подписанные контракты, подчеркнул Воробьев. ОДК работает в контуре госкорпорации "Ростех" и является лидером в производстве высокотехнологичного газотурбинного оборудования для крупнейших проектов в нефтегазовой отрасли и в сфере энергетики. Корпорация создает новое поколение российского газотурбинного оборудования: энергетические агрегаты для морских добывающих платформ, оборудование для СПГ-производства, энергетические решения для электростанций. "ОДК Инжиниринг" является комплексным поставщиком высокотехнологичного газоперекачивающего и энергетического оборудования предприятий ОДК.
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бизнес, газ, андрей воробьев, ростех
Бизнес, Газ, Андрей Воробьев, Ростех
19:34 17.09.2026 (обновлено: 19:41 17.09.2026)
 
ОДК заявила о готовности нарастить выпуск газовых турбин большой мощности

Воробьев: ОДК готова увеличить производство газовых турбин большой мощности

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ТЮМЕНЬ, 17 сен - ПРАЙМ. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") готова увеличить производство газовых турбин большой мощности при наличии спроса на них, сообщил РИА Новости гендиректор "ОДК-Инжиниринг" (входит в состав ОДК) Андрей Воробьев.
"Мы поддерживаем темп выпуска на уровне двух турбин ГТД-110М в год. ОДК-Сатурн готово увеличить объемы выпуска, как только рыночная активность позволит это сделать", - сказал он в кулуарах Международного промышленно-энергетического форума TNF.
По словам Воробьева, расширение производства должно быть подкреплено реальными проектами и долгосрочными контрактами. Однако на данный момент объем реализуемого спроса недостаточен для того, чтобы обоснованно наращивать производство.
Ситуацию на рынке, как пояснил он, определяют три ключевых фактора: общая потребность, реальный спрос и его трансформация в конкретные проекты. Так, реальный спрос фиксируется через конкурсы отбора мощностей - как для новых объектов генерации, так и для реновации действующих.
При этом, заявленная потребность не всегда превращается в подписанные контракты, подчеркнул Воробьев.
ОДК работает в контуре госкорпорации "Ростех" и является лидером в производстве высокотехнологичного газотурбинного оборудования для крупнейших проектов в нефтегазовой отрасли и в сфере энергетики. Корпорация создает новое поколение российского газотурбинного оборудования: энергетические агрегаты для морских добывающих платформ, оборудование для СПГ-производства, энергетические решения для электростанций.
"ОДК Инжиниринг" является комплексным поставщиком высокотехнологичного газоперекачивающего и энергетического оборудования предприятий ОДК.
 
БизнесГазАндрей ВоробьевРостех
 
 
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