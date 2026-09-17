https://1prime.ru/20260917/odk-873402791.html

ОДК заявила о готовности нарастить выпуск газовых турбин большой мощности

ОДК заявила о готовности нарастить выпуск газовых турбин большой мощности - 17.09.2026, ПРАЙМ

ОДК заявила о готовности нарастить выпуск газовых турбин большой мощности

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") готова увеличить производство газовых турбин большой мощности при наличии спроса на них,... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T19:34+0300

2026-09-17T19:34+0300

2026-09-17T19:41+0300

бизнес

газ

андрей воробьев

ростех

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ТЮМЕНЬ, 17 сен - ПРАЙМ. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") готова увеличить производство газовых турбин большой мощности при наличии спроса на них, сообщил РИА Новости гендиректор "ОДК-Инжиниринг" (входит в состав ОДК) Андрей Воробьев. "Мы поддерживаем темп выпуска на уровне двух турбин ГТД-110М в год. ОДК-Сатурн готово увеличить объемы выпуска, как только рыночная активность позволит это сделать", - сказал он в кулуарах Международного промышленно-энергетического форума TNF. По словам Воробьева, расширение производства должно быть подкреплено реальными проектами и долгосрочными контрактами. Однако на данный момент объем реализуемого спроса недостаточен для того, чтобы обоснованно наращивать производство. Ситуацию на рынке, как пояснил он, определяют три ключевых фактора: общая потребность, реальный спрос и его трансформация в конкретные проекты. Так, реальный спрос фиксируется через конкурсы отбора мощностей - как для новых объектов генерации, так и для реновации действующих. При этом, заявленная потребность не всегда превращается в подписанные контракты, подчеркнул Воробьев. ОДК работает в контуре госкорпорации "Ростех" и является лидером в производстве высокотехнологичного газотурбинного оборудования для крупнейших проектов в нефтегазовой отрасли и в сфере энергетики. Корпорация создает новое поколение российского газотурбинного оборудования: энергетические агрегаты для морских добывающих платформ, оборудование для СПГ-производства, энергетические решения для электростанций. "ОДК Инжиниринг" является комплексным поставщиком высокотехнологичного газоперекачивающего и энергетического оборудования предприятий ОДК.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, газ, андрей воробьев, ростех