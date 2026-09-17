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Омбудсмен рассказала о единовременном пособии при рождении ребенка

Омбудсмен рассказала о единовременном пособии при рождении ребенка - 17.09.2026, ПРАЙМ

Омбудсмен рассказала о единовременном пособии при рождении ребенка

Каждая семья при рождении ребенка может получить единовременное пособие, которое с 1 февраля 2026 года составляет почти 29 тысяч рублей, рассказала РИА Новости... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T02:30+0300

2026-09-17T02:30+0300

2026-09-17T02:30+0300

общество

социальный фонд

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Каждая семья при рождении ребенка может получить единовременное пособие, которое с 1 февраля 2026 года составляет почти 29 тысяч рублей, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. "Единовременное пособие при рождении ребенка. С 1 февраля 2026 года его размер составляет 28 450 рублей 45 копеек без учета районного коэффициента. Оно выплачивается на каждого родившегося ребенка и не зависит от доходов семьи", - сказала Лантратова. Омбудсмен также отметила, что работающим родителям пособие, как правило, назначается автоматически - сведения должны сами поступить в Социальный фонд России. Если же оба родителя не работают, то заявление можно подать через Госуслуги, МФЦ или Социальный фонд, однако стоит помнить о сроках - его нужно успеть направить в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. Кроме того, в вопросе мер поддержки семей не стоит забывать и о материнском капитале. "С первого февраля 2026 года материнский капитал составляет 728 921 рубль на первого ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года", - добавила уполномоченный. При этом, уточнила Лантратова, если семья уже получала материнский капитал на первого ребенка, то есть до 2026 года, когда были установлены новые меры поддержки, то при рождении второго ребенка предусмотрена доплата 234 321 рубль. Если же семья вообще не получала маткапитал на первенца, то при рождении второго ребенка семья может получить 963 243 рубля. "Мы привыкли связывать материнский капитал с жильем. Но возможности шире: средства можно использовать и на образование детей, а при соблюдении условий - получать из них ежемесячную выплату на ребенка до трех лет. Право на такую выплату есть у семьи, если среднедушевой доход не превышает двух региональных прожиточных минимумов. Размер выплаты равен детскому прожиточному минимуму в регионе", - подчеркнула она. Кроме того, омбудсмен напомнила, что даже при выходе на работу родители могут продолжать получать выплаты на ребенка, в частности пособие по уходу. "Еще одно заблуждение связано с пособием по уходу за ребенком до полутора лет. Для работающего родителя или другого застрахованного родственника оно составляет 40% среднего заработка. Максимальный размер в 2026 году — 83 021 рублей в месяц", - сказала Лантратова. По ее словам, главное помнить - если пособие уже назначено, то есть родителю оформили отпуск по уходу за ребенком, и начали поступать выплаты, право на них сохраняется даже если человек решил досрочно выйти на работу, в том числе и на полный рабочий день.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , социальный фонд