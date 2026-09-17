https://1prime.ru/20260917/ombudsmen-873373468.html

Омбудсмен рассказала, сколько россияне могут получить по соцконтракту

Омбудсмен рассказала, сколько россияне могут получить по соцконтракту - 17.09.2026, ПРАЙМ

Омбудсмен рассказала, сколько россияне могут получить по соцконтракту

Россияне могут по социальному контракту получить от государства до 350 тысяч рублей на открытие своего дела или до 200 тысяч рублей на личное подсобное... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T05:51+0300

2026-09-17T05:51+0300

2026-09-17T05:51+0300

россия

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873373468.jpg?1789613516

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Россияне могут по социальному контракту получить от государства до 350 тысяч рублей на открытие своего дела или до 200 тысяч рублей на личное подсобное хозяйство, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Она напомнила, что сегодня в России действует такая мера поддержки, как социальный контракт - соглашение между человеком и органом социальной защиты. В этом случае государство оказывает поддержку, а получатель выполняет согласованную программу, которая должна помочь ему улучшить свое положение. "Соцконтракт можно заключить для поиска работы, открытия собственного дела, ведения личного подсобного хозяйства или преодоления трудной жизненной ситуации. На открытие своего дела можно получить до 350 тысяч рублей, на личное подсобное хозяйство - до 200 тысяч рублей", - сказала Лантратова. При этом, подчеркнула уполномоченный, каждый случай индивидуален, и максимальная сумма поддержки не назначается всем автоматически. Деньги имеют целевое назначение, и их использование необходимо подтверждать. "С 1 января 2026 года действует и важное правило для демобилизованных ветеранов СВО: они могут заключить социальный контракт на предпринимательскую деятельность без оценки дохода", - уточнила она. При этом социальный контракт - не единственная мера поддержки, доступная для граждан РФ. По словам Лантратовой, в России есть целый ряд социальных гарантий, в том числе пособия по безработице, субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, а также региональные выплаты. "Это как раз тот подход, который, на мой взгляд, должен лежать в основе социальной политики: не просто дать человеку разовую помощь, а создать возможность вновь самостоятельно встать на ноги", - отметила омбудсмен.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество