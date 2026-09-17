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Омбудсмен рассказала, как узнать о положенных выплатах на "Госуслугах" - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Омбудсмен рассказала, как узнать о положенных выплатах на "Госуслугах"
Омбудсмен рассказала, как узнать о положенных выплатах на "Госуслугах" - 17.09.2026, ПРАЙМ
Омбудсмен рассказала, как узнать о положенных выплатах на "Госуслугах"
Граждане РФ могут узнать о положенных им социальных выплатах на "Госуслугах", в личном кабинете Социального фонда или в Единой государственной информационной... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T07:52+0300
2026-09-17T07:52+0300
общество
россия
социальный фонд
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Граждане РФ могут узнать о положенных им социальных выплатах на "Госуслугах", в личном кабинете Социального фонда или в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. По словам федерального омбудсмена, в России существует целая система социальных мер поддержки граждан, однако сложность заключается в том, что невозможно составить один универсальный список для всех. Так, например, для молодой семьи, пенсионера или человека с инвалидностью будут предусмотрены свои социальные гарантии. Кроме того, регионы вводят собственные программы поддержки. "Что делать, если вы не знаете, какие выплаты вам положены. Первое - проверить сведения на "Госуслугах". В разделе "Документы" есть подраздел "Льготы и выплаты" и информация о мерах социальной поддержки. Также сведения можно проверить через личный кабинет Социального фонда или Единую государственную информационную систему социального обеспечения - ЕГИССО", - сказала Лантратова. Она добавила, что по региональным мерам поддержки гражданам стоит обращаться в органы социальной защиты или МФЦ. А если речь идет о выплатах Социального фонда, то у него работает единый контакт-центр, куда также можно обратиться. "Социальное государство - это не только количество мер поддержки и объем выделенных средств. Для человека оно начинается с возможности понять свое право и воспользоваться им. Уточните, что вам положено. Иногда несколько минут такой проверки могут означать реальную помощь семейному бюджету", - подчеркнула уполномоченный. Кроме того, Лантратова напомнила, что по вопросу нарушения прав всегда можно обратиться за помощью к ней в аппарат или к региональному омбудсмену. Про этом сделать это можно онлайн, заполнив форму на сайте федерального уполномоченного.
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192
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192
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4.7
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40
192
40
общество , россия, социальный фонд
Общество , РОССИЯ, Социальный фонд
07:52 17.09.2026
 
Омбудсмен рассказала, как узнать о положенных выплатах на "Госуслугах"

Омбудсмен Лантратова рассказала, как узнать о выплатах на "Госуслугах"

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Граждане РФ могут узнать о положенных им социальных выплатах на "Госуслугах", в личном кабинете Социального фонда или в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
По словам федерального омбудсмена, в России существует целая система социальных мер поддержки граждан, однако сложность заключается в том, что невозможно составить один универсальный список для всех. Так, например, для молодой семьи, пенсионера или человека с инвалидностью будут предусмотрены свои социальные гарантии. Кроме того, регионы вводят собственные программы поддержки.
"Что делать, если вы не знаете, какие выплаты вам положены. Первое - проверить сведения на "Госуслугах". В разделе "Документы" есть подраздел "Льготы и выплаты" и информация о мерах социальной поддержки. Также сведения можно проверить через личный кабинет Социального фонда или Единую государственную информационную систему социального обеспечения - ЕГИССО", - сказала Лантратова.
Она добавила, что по региональным мерам поддержки гражданам стоит обращаться в органы социальной защиты или МФЦ. А если речь идет о выплатах Социального фонда, то у него работает единый контакт-центр, куда также можно обратиться.
"Социальное государство - это не только количество мер поддержки и объем выделенных средств. Для человека оно начинается с возможности понять свое право и воспользоваться им. Уточните, что вам положено. Иногда несколько минут такой проверки могут означать реальную помощь семейному бюджету", - подчеркнула уполномоченный.
Кроме того, Лантратова напомнила, что по вопросу нарушения прав всегда можно обратиться за помощью к ней в аппарат или к региональному омбудсмену. Про этом сделать это можно онлайн, заполнив форму на сайте федерального уполномоченного.
 
ОбществоРОССИЯСоциальный фонд
 
 
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