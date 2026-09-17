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У 67% семей во Франции нет денег на еще одного ребенка, показал опрос

У 67% семей во Франции нет денег на еще одного ребенка, показал опрос - 17.09.2026, ПРАЙМ

У 67% семей во Франции нет денег на еще одного ребенка, показал опрос

Две трети родителей во Франции (67%) не располагают достаточными финансовыми ресурсами, чтобы завести еще одного ребенка, сообщает газета Figaro со ссылкой на... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T19:37+0300

2026-09-17T19:37+0300

2026-09-17T19:44+0300

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ПАРИЖ, 17 сен - ПРАЙМ. Две трети родителей во Франции (67%) не располагают достаточными финансовыми ресурсами, чтобы завести еще одного ребенка, сообщает газета Figaro со ссылкой на результаты опроса компании OpinionWay. Особенно остро финансовую нагрузку, мешающую расширению семьи, ощущают молодые родители (об этом заявили 73% опрошенных в этой категории), женщины (73%) и жители сельской местности (71%). В совокупности 63% респондентов считают финансовые возможности семьи недостаточными и "стесненными", а четверть из них и вовсе охарактеризовали как сложное свое положение с материальной точки зрения. При этом свыше половины опрошенных родителей (53%) считают, что не имеют средств для обеспечения будущего своего ребенка. Двумя годами ранее, в 2024-м, такого мнения придерживались 43% французов. Ввиду ограниченных финансовых возможностей французские семьи пытаются сокращать расходы, берут кредиты и пользуются банковскими овердрафтами, отмечают авторы исследования. А 46% опрошенных родителей заявили, что продают ненужные вещи, три четверти упомянули, что постоянно ищут акции и скидки в магазинах, более половины стараются с целью экономии покупать бывшие в употреблении вещи. Кроме того, 78% опрошенных пожаловались, что "нынешняя система налогов и государственных пособий недостаточно учитывает финансовую нагрузку, связанную с детьми". Более половины родителей также считают слишком дорогими ясли, школьные столовые и центры досуга. Опрос был проведен компанией OpinionWay среди 2500 родителей, в семьях которых есть хотя бы один ребенок младше 20 лет. Ранее РИА Новости подсчитало на основе данных Национального института статистики Франции (INSEE), что рождаемость во Франции за прошедшее десятилетие сократилась почти на 18%, Согласно данным INSEE, в 2016 году во Франции родились примерно 783,5 тысячи детей, а в 2025 - 643,9 тысячи. Таким образом, за десять лет рождаемость снизилась на 17,8%. В прошлом году естественный прирост населения во Франции впервые с окончания Второй мировой войны ушел в минус, число смертей превысило число рождений. Так, в 2025 году во Франции родились 645 тысяч детей, что стало самым низким показателем с 1942 года. Умерли же 651 тысяча человек, то есть на 1,5% больше, чем годом ранее.

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бизнес, общество , франция