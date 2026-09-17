https://1prime.ru/20260917/osetija-873403487.html

В Южной Осетии предложили построить еще одну дорогу, связывающую с Россией

В Южной Осетии предложили построить еще одну дорогу, связывающую с Россией - 17.09.2026, ПРАЙМ

В Южной Осетии предложили построить еще одну дорогу, связывающую с Россией

Исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов заявил о необходимости построить еще одну дорогу, которая связывала бы республику с Россией. | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T19:43+0300

2026-09-17T19:43+0300

2026-09-17T19:50+0300

бизнес

россия

южная осетия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873403487.jpg?1789663836

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов заявил о необходимости построить еще одну дорогу, которая связывала бы республику с Россией. "Требуется еще один тоннель (между Южной Осетией и Россией - ред.), еще, еще и еще. И это возможно при современных технологиях", - заявил Камболов ИС "Вести". Транскавказская автомагистраль Алагир - Цхинвал (ТрансКАМ) является единственной автомобильной дорогой, соединяющей Россию с Южной Осетией. Дорога была официально принята в эксплуатацию в конце 1986 года. На всем протяжении ТрансКАМ проходит по десяти ущельям, а до границы с Южной Осетией пересекает четыре хребта - Лесистый, Скалистый, Боковой и Главный Кавказский. Трасса регулярно подвергается ударам стихии: в межсезонье наибольшую опасность представляют сели и камнепады, зимой - снежные лавины. Наиболее сложным считается 28-километровый участок от поселка Бурон до северного портала Рокского тоннеля - здесь расположены более 230 лавинных очагов, из которых свыше 170 угрожают автотранспорту и могут создавать лавинные завалы на дороге.

южная осетия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, южная осетия