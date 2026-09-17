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В Южной Осетии предложили построить еще одну дорогу, связывающую с Россией - 17.09.2026, ПРАЙМ
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В Южной Осетии предложили построить еще одну дорогу, связывающую с Россией
В Южной Осетии предложили построить еще одну дорогу, связывающую с Россией - 17.09.2026, ПРАЙМ
В Южной Осетии предложили построить еще одну дорогу, связывающую с Россией
Исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов заявил о необходимости построить еще одну дорогу, которая связывала бы республику с Россией. | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T19:43+0300
2026-09-17T19:50+0300
бизнес
россия
южная осетия
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов заявил о необходимости построить еще одну дорогу, которая связывала бы республику с Россией. "Требуется еще один тоннель (между Южной Осетией и Россией - ред.), еще, еще и еще. И это возможно при современных технологиях", - заявил Камболов ИС "Вести". Транскавказская автомагистраль Алагир - Цхинвал (ТрансКАМ) является единственной автомобильной дорогой, соединяющей Россию с Южной Осетией. Дорога была официально принята в эксплуатацию в конце 1986 года. На всем протяжении ТрансКАМ проходит по десяти ущельям, а до границы с Южной Осетией пересекает четыре хребта - Лесистый, Скалистый, Боковой и Главный Кавказский. Трасса регулярно подвергается ударам стихии: в межсезонье наибольшую опасность представляют сели и камнепады, зимой - снежные лавины. Наиболее сложным считается 28-километровый участок от поселка Бурон до северного портала Рокского тоннеля - здесь расположены более 230 лавинных очагов, из которых свыше 170 угрожают автотранспорту и могут создавать лавинные завалы на дороге.
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бизнес, россия, южная осетия
Бизнес, РОССИЯ, ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
19:43 17.09.2026 (обновлено: 19:50 17.09.2026)
 
В Южной Осетии предложили построить еще одну дорогу, связывающую с Россией

Камболов заявил о необходимости построить еще одну дорогу, связывающую Южную Осетию с РФ

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов заявил о необходимости построить еще одну дорогу, которая связывала бы республику с Россией.
"Требуется еще один тоннель (между Южной Осетией и Россией - ред.), еще, еще и еще. И это возможно при современных технологиях", - заявил Камболов ИС "Вести".
Транскавказская автомагистраль Алагир - Цхинвал (ТрансКАМ) является единственной автомобильной дорогой, соединяющей Россию с Южной Осетией. Дорога была официально принята в эксплуатацию в конце 1986 года. На всем протяжении ТрансКАМ проходит по десяти ущельям, а до границы с Южной Осетией пересекает четыре хребта - Лесистый, Скалистый, Боковой и Главный Кавказский. Трасса регулярно подвергается ударам стихии: в межсезонье наибольшую опасность представляют сели и камнепады, зимой - снежные лавины. Наиболее сложным считается 28-километровый участок от поселка Бурон до северного портала Рокского тоннеля - здесь расположены более 230 лавинных очагов, из которых свыше 170 угрожают автотранспорту и могут создавать лавинные завалы на дороге.
 
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