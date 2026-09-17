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Отопление в дома и учреждения Красноярска начнет поступать с 18 сентября

Отопление в дома и учреждения Красноярска начнет поступать с 18 сентября - 17.09.2026, ПРАЙМ

Отопление в дома и учреждения Красноярска начнет поступать с 18 сентября

Отопление в дома и учреждения Красноярска начнет поступать с 18 сентября, сообщил мэр города Сергей Верещагин. | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T09:56+0300

2026-09-17T09:56+0300

2026-09-17T09:56+0300

общество

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 17 сен - ПРАЙМ. Отопление в дома и учреждения Красноярска начнет поступать с 18 сентября, сообщил мэр города Сергей Верещагин. "Подписал постановление о запуске системы и старте подключения объектов с 00:00 пятницы, 18 сентября. Приняли такое решение с учетом прогноза погоды: с понедельника ожидается устойчивое снижение среднесуточной температуры воздуха, дожди", - говорится в сообщении на платформе "Макс". Отмечается, что в первую очередь тепло получат социальные учреждения, затем – жилые дома, административные здания и прочие объекты. Завершить подключение и выйти на основные параметры необходимо до 25 сентября. "Поставил задачу службам в выходные и в течение следующей недели отслеживать сигналы жителей, отрабатывать их", - подчеркнул Верещагин. Он напомнил, что при отсутствии тепла жителям в первую очередь необходимо обращаться в свою УК или ТСЖ.

красноярск

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общество , красноярск