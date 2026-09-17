https://1prime.ru/20260917/ozon-873382894.html

Ozon запустил платформу для аренды и строительства складов

Ozon запустил платформу для аренды и строительства складов - 17.09.2026, ПРАЙМ

Ozon запустил платформу для аренды и строительства складов

Ozon запустил платформу, где владельцы логистических объектов и застройщики смогут предложить компании свои площади в долгосрочную аренду или возвести новые... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T11:17+0300

2026-09-17T11:17+0300

2026-09-17T11:18+0300

бизнес

недвижимость

ozon

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Ozon запустил платформу, где владельцы логистических объектов и застройщики смогут предложить компании свои площади в долгосрочную аренду или возвести новые склады под ее задачи, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Ozon запустил онлайн-платформу, с помощью которой арендодатели и застройщики могут предложить компании свои логистические объекты в долгосрочную аренду или построить новые по модели build-to-suit", - сообщили в компании. Поясняется, что на сайте платформы размещен список проектов с конкретными локациями, площадями и другими параметрами, которые компания готова арендовать. Арендодатели и застройщики могут откликнуться на них, а также предложить маркетплейсу любые другие объекты по всей стране - для этого необходимо отправить заявку с описанием объекта. Для аренды готовых помещений компания рассматривает объекты от 5 тысяч квадратных метров, а при строительстве с нуля под передачу в аренду Ozon - от 10 до 85 тысяч квадратных метров. Все операционные процессы и техническое оснащение складов Ozon берет на себя. Но объекты должны соответствовать техническим требованиям маркетплейса. Например, на территории должна быть парковка, а преимуществом будут удобный подъезд и доступность для общественного транспорта. У владельцев подходящих объектов компания запросит арендную ставку и другие коммерческие детали. С теми, кто предложит лучшие условия по площади, расположению и оснащенности, Ozon подпишет договор долгосрочной аренды. Арендные платежи будут выплачиваться ежемесячно с ежегодной индексацией. "Привлечение арендодателей через собственную платформу повысит эффективность и скорость поиска новых объектов для Ozon. Партнеры с помощью сервиса смогут внести свой объект в базу маркетплейса один раз и не отслеживать тендерные закупки в конкретных регионах. Со временем на платформе также появится и личный кабинет арендодателя, где будет доступна информация по всем поданным заявкам и их статусам", - отметили в компании. В дальнейшем через платформу маркетплейс также планирует привлекать профессиональных операторов сторонней логистики. Партнеры будут самостоятельно принимать поставки, сортировать товары и передавать их курьерам для доставки покупателю, а также обрабатывать возвраты. Отдельные объекты также будут принимать поставки у продавцов и передавать их для размещения в логистических центрах компании в других регионах. "Партнеры будут работать в точном соответствии со всеми стандартами качества и скорости обработки, принятыми в Ozon", - пообещали в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, недвижимость, ozon