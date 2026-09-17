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Палата представителей США одобрила закон об электричестве для дата-центров

Палата представителей США одобрила закон об электричестве для дата-центров - 17.09.2026, ПРАЙМ

Палата представителей США одобрила закон об электричестве для дата-центров

Палата представителей США проголосовала за законопроект, который возлагает на владельцев дата-центров расходы на создание мощностей по производству... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T18:42+0300

2026-09-17T18:42+0300

2026-09-17T18:48+0300

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дональд трамп

cbs

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Палата представителей США проголосовала за законопроект, который возлагает на владельцев дата-центров расходы на создание мощностей по производству электричества для этих объектов, сообщает телеканал CBS. "Палата представителей в среду подавляющим большинством голосов поддержала законопроект, направленный на защиту американцев от бремени потенциальных расходов на счета за электричество дата-центров", - говорится в сообщении. Теперь документ переходит на рассмотрение верхней палаты. Инициатива возникла на фоне планов компаний, занимающихся разработками ИИ, по строительству крупных дата-центров в разных штатах. Эти объекты потребляют большое количество электроэнергии. Согласно ряду прогнозов, в 2030 году дата-центрам понадобится вдвое больше энергии, чем в 2024-м, или до 10% всего объема электроэнергии, вырабатываемого в США. Это вызвало вопрос о дополнительных мощностях и породило волну протестов против строительства этих объектов в ряде штатов. Как отмечает телеканал, утвержденный нижней палатой конгресса законопроект "направлен на то, чтобы принудить технологические компании покрывать затраты на новую энергетическую инфраструктуру, обслуживающую дата-центры, а не перекладывать это на потребителей". Местным профильным ведомствам предлагается утвердить стандарты, гарантирующие выставление счетов за новые генерирующие мощности компаниям, стоящим за дата-центрами. Эту идею ранее поддержал президент США Дональд Трамп, который призвал разработчиков ИИ согласиться с таким подходом и подписать соответствующую инициативу. Согласно данным на сайте Белого дома, к ней присоединились семь крупнейших разработчиков ИИ, 44 компании, которые строят дата-центры, более 250 энергетических компаний и губернаторы 23 штатов.

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сша, дональд трамп, cbs