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Палата представителей США одобрила закон об электричестве для дата-центров - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Палата представителей США одобрила закон об электричестве для дата-центров
Палата представителей США одобрила закон об электричестве для дата-центров - 17.09.2026, ПРАЙМ
Палата представителей США одобрила закон об электричестве для дата-центров
Палата представителей США проголосовала за законопроект, который возлагает на владельцев дата-центров расходы на создание мощностей по производству... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T18:42+0300
2026-09-17T18:48+0300
сша
дональд трамп
cbs
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Палата представителей США проголосовала за законопроект, который возлагает на владельцев дата-центров расходы на создание мощностей по производству электричества для этих объектов, сообщает телеканал CBS. "Палата представителей в среду подавляющим большинством голосов поддержала законопроект, направленный на защиту американцев от бремени потенциальных расходов на счета за электричество дата-центров", - говорится в сообщении. Теперь документ переходит на рассмотрение верхней палаты. Инициатива возникла на фоне планов компаний, занимающихся разработками ИИ, по строительству крупных дата-центров в разных штатах. Эти объекты потребляют большое количество электроэнергии. Согласно ряду прогнозов, в 2030 году дата-центрам понадобится вдвое больше энергии, чем в 2024-м, или до 10% всего объема электроэнергии, вырабатываемого в США. Это вызвало вопрос о дополнительных мощностях и породило волну протестов против строительства этих объектов в ряде штатов. Как отмечает телеканал, утвержденный нижней палатой конгресса законопроект "направлен на то, чтобы принудить технологические компании покрывать затраты на новую энергетическую инфраструктуру, обслуживающую дата-центры, а не перекладывать это на потребителей". Местным профильным ведомствам предлагается утвердить стандарты, гарантирующие выставление счетов за новые генерирующие мощности компаниям, стоящим за дата-центрами. Эту идею ранее поддержал президент США Дональд Трамп, который призвал разработчиков ИИ согласиться с таким подходом и подписать соответствующую инициативу. Согласно данным на сайте Белого дома, к ней присоединились семь крупнейших разработчиков ИИ, 44 компании, которые строят дата-центры, более 250 энергетических компаний и губернаторы 23 штатов.
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сша, дональд трамп, cbs
США, Дональд Трамп, CBS
18:42 17.09.2026 (обновлено: 18:48 17.09.2026)
 
Палата представителей США одобрила закон об электричестве для дата-центров

CBS: Палата представителей США поддержала закон об электричестве для дата-центров

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Палата представителей США проголосовала за законопроект, который возлагает на владельцев дата-центров расходы на создание мощностей по производству электричества для этих объектов, сообщает телеканал CBS.
"Палата представителей в среду подавляющим большинством голосов поддержала законопроект, направленный на защиту американцев от бремени потенциальных расходов на счета за электричество дата-центров", - говорится в сообщении.
Теперь документ переходит на рассмотрение верхней палаты. Инициатива возникла на фоне планов компаний, занимающихся разработками ИИ, по строительству крупных дата-центров в разных штатах. Эти объекты потребляют большое количество электроэнергии.
Согласно ряду прогнозов, в 2030 году дата-центрам понадобится вдвое больше энергии, чем в 2024-м, или до 10% всего объема электроэнергии, вырабатываемого в США. Это вызвало вопрос о дополнительных мощностях и породило волну протестов против строительства этих объектов в ряде штатов.
Как отмечает телеканал, утвержденный нижней палатой конгресса законопроект "направлен на то, чтобы принудить технологические компании покрывать затраты на новую энергетическую инфраструктуру, обслуживающую дата-центры, а не перекладывать это на потребителей".
Местным профильным ведомствам предлагается утвердить стандарты, гарантирующие выставление счетов за новые генерирующие мощности компаниям, стоящим за дата-центрами.
Эту идею ранее поддержал президент США Дональд Трамп, который призвал разработчиков ИИ согласиться с таким подходом и подписать соответствующую инициативу. Согласно данным на сайте Белого дома, к ней присоединились семь крупнейших разработчиков ИИ, 44 компании, которые строят дата-центры, более 250 энергетических компаний и губернаторы 23 штатов.
 
СШАДональд ТрампCBS
 
 
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