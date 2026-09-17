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Парламент Латвии поддержал пересмотр тарифов на перевозку зерна из России

Парламент Латвии поддержал пересмотр тарифов на перевозку зерна из России - 17.09.2026, ПРАЙМ

Парламент Латвии поддержал пересмотр тарифов на перевозку зерна из России

Парламент Латвии поддержал предложение о пересмотре тарифов на перевозку зерна из России и передал проект поправок к закону на рассмотрение бюджетно-финансовой... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T12:30+0300

2026-09-17T12:30+0300

2026-09-17T12:30+0300

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МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Парламент Латвии поддержал предложение о пересмотре тарифов на перевозку зерна из России и передал проект поправок к закону на рассмотрение бюджетно-финансовой комиссии, сообщает латвийский новостной портал Press LV. Ранее агентство LETA со ссылкой на премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса писало, что латвийское правительство намерено установить пошлину в размере 300% на транзит зерна из России и Белоруссии. "Сейм в четверг концептуально поддержал и передал на рассмотрение бюджетно-финансовой комиссии разработанные правительством поправки к закону о железной дороге, которые предусматривают до конца года ввести ускоренный порядок пересмотра платы за инфраструктуру для транзитных перевозок зерна из России", - говорится в сообщении. Уточняется, что правительство Латвии хочет существенно сократить срок пересмотра платы за пользование инфраструктурой железной дороги, и повышенные тарифы на перевозку российского зерна могут вступить в силу уже в течение трех недель. Ранее на согласование изменений был предусмотрен двухмесячный срок. По информации министерства сообщения Латвии, ускоренная процедура будет распространяться на всех перевозчиков, независимо от владельца груза или страны регистрации. Под действие поправок может попасть и зерно других стран происхождения, если оно отправлено с территории России, однако одного российского происхождения зерна будет недостаточно, если оно будет отправлено не из РФ. Изменения также коснутся и грузов, которые доставляются в латвийские порты для дальнейшего экспорта. В министерстве считают, что достижение политических целей приоритетней возможных судебных исков со стороны заказчиков грузов и необходимо "обсудить аналогичный подход также с литовскими и эстонскими коллегами".

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