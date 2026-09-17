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"Печатня" оспаривает переход активов экс-гендиректору на 5,6 млрд рублей

"Печатня" оспаривает переход активов экс-гендиректору на 5,6 млрд рублей - 17.09.2026, ПРАЙМ

"Печатня" оспаривает переход активов экс-гендиректору на 5,6 млрд рублей

Типография "Печатня" оспаривает две сделки и несколько решений единственного участника, в результате которых её бывшему гендиректору Ирине Руденя перешли... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T11:06+0300

2026-09-17T11:06+0300

2026-09-17T11:12+0300

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МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Типография "Печатня" оспаривает две сделки и несколько решений единственного участника, в результате которых её бывшему гендиректору Ирине Руденя перешли активы, выданы дивиденды и займ на общую сумму 5,586 млрд рублей (с учётом начисленных процентов). Типография подала четыре иска в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, следует из картотеки дел суда.Как следует из исков, в июле 2024 года Руденя приобрела 100% долей P&P Solutions DMCC, зарегистрированной в свободной зоне в Дубае, за 1,984 млрд рублей, а в декабре 2025 года — земельный участок в Колпино за 410 млн рублей. В обоих случаях Руденя получила активы, но их стоимость погасила не деньгами, а встречным обязательством "Печатни" выплатить ей необходимую сумму дивидендов. Такой же способ исполнения финансовых требований Руденя использовала и при получении займа в размере 1,1 млрд рублей для покупки 100% долей предприятия у белизского офшора Werdelia Holdings Limited.Кроме того, компания просит суд взыскать 640,4 млн рублей дивидендов, выплаченных Руденя за последние два года, и проценты в размере 98 млн рублей.Основанием для исковых требований стало признание Арбитражным судом ничтожным договора от 4 декабря 2023 года, в результате которого Руденя получила контроль над типографией. Отсюда следует, что Руденя юридически не была её собственником и не имела права назначать себе дивиденды.Ранее, 13 марта 2026 года, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении 100% долей "Печатни" в доход государства. Ответчиками по делу выступали белизский офшор Werdelia Holdings Limited, Руденя, бывший владелец типографии Александр Тимохин и бизнесмен Сергей Ким. Как отмечалось в исковом заявлении, Тимохин и Ким решили вывести финансовые активы общества за границу в обход специальных экономических мер.Werdelia, подконтрольная Тимохину и Киму, в декабре 2023 года продала "Печатню" его же генеральному директору Ирине Руденя за 5,5 млрд рублей. 1,1 млрд рублей из этой суммы Руденя заняла у самой типографии и перевела на счёт в швейцарском банке. Александр Тимохин имеет гражданство Великобритании. Кроме типографии "Печатня" владел Заубер Банком, у которого в 2021 году была отозвана лицензия за нарушения "антиотмывочного" законодательства.

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бизнес, санкт-петербург, дубай, ленинградская область