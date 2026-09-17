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Пентагон закупит военные запчасти для союзников на 4 миллиарда долларов - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Пентагон закупит военные запчасти для союзников на 4 миллиарда долларов
Пентагон закупит военные запчасти для союзников на 4 миллиарда долларов - 17.09.2026, ПРАЙМ
Пентагон закупит военные запчасти для союзников на 4 миллиарда долларов
Пентагон объявил о заключении контракта с компанией S&K Aerospace на сумму до 4,3 миллиарда долларов для закупки запчастей, ремонта и логистического обеспечения | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T10:02+0300
2026-09-17T10:02+0300
бизнес
мировая экономика
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ВАШИНГТОН, 17 сен – ПРАЙМ. Пентагон объявил о заключении контракта с компанией S&amp;K Aerospace на сумму до 4,3 миллиарда долларов для закупки запчастей, ремонта и логистического обеспечения военной техники зарубежных союзников Вашингтона, сообщило американское военное ведомство. "Компания S&amp;K Aerospace LLC получила контракт с неопределенным сроком поставки и количеством на сумму 4,3 миллиарда долларов... Соглашение предусматривает коммерческие услуги по закупке нестандартных и труднодоступных стандартных изделий за счет комплексной логистической поддержки, поставок запчастей и ремонта для иностранных заказчиков по линии зарубежных военных продаж", - говорится в уведомлении Пентагона. Услуги будут предоставляться для нужд ВВС, сухопутных войск и ВМС более чем ста стран-партнеров США, сообщается в уведомлении. Срок действия соглашения рассчитан до 1 сентября 2039 года, согласно уведомлению.
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бизнес, мировая экономика, вашингтон, сша
Бизнес, Мировая экономика, ВАШИНГТОН, США
10:02 17.09.2026
 
Пентагон закупит военные запчасти для союзников на 4 миллиарда долларов

Пентагон закупит на 4,3 миллиарда долларов запчасти на военную технику для союзников

CC BY 2.0 / gregwest98 / PentagonПентагон, США
Пентагон, США - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2026
CC BY 2.0 / gregwest98 / Pentagon
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ВАШИНГТОН, 17 сен – ПРАЙМ. Пентагон объявил о заключении контракта с компанией S&K Aerospace на сумму до 4,3 миллиарда долларов для закупки запчастей, ремонта и логистического обеспечения военной техники зарубежных союзников Вашингтона, сообщило американское военное ведомство.
"Компания S&K Aerospace LLC получила контракт с неопределенным сроком поставки и количеством на сумму 4,3 миллиарда долларов... Соглашение предусматривает коммерческие услуги по закупке нестандартных и труднодоступных стандартных изделий за счет комплексной логистической поддержки, поставок запчастей и ремонта для иностранных заказчиков по линии зарубежных военных продаж", - говорится в уведомлении Пентагона.
Услуги будут предоставляться для нужд ВВС, сухопутных войск и ВМС более чем ста стран-партнеров США, сообщается в уведомлении.
Срок действия соглашения рассчитан до 1 сентября 2039 года, согласно уведомлению.
 
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