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Пентагон закупит военные запчасти для союзников на 4 миллиарда долларов

Пентагон закупит военные запчасти для союзников на 4 миллиарда долларов - 17.09.2026, ПРАЙМ

Пентагон закупит военные запчасти для союзников на 4 миллиарда долларов

Пентагон объявил о заключении контракта с компанией S&K Aerospace на сумму до 4,3 миллиарда долларов для закупки запчастей, ремонта и логистического обеспечения | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T10:02+0300

2026-09-17T10:02+0300

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ВАШИНГТОН, 17 сен – ПРАЙМ. Пентагон объявил о заключении контракта с компанией S&K Aerospace на сумму до 4,3 миллиарда долларов для закупки запчастей, ремонта и логистического обеспечения военной техники зарубежных союзников Вашингтона, сообщило американское военное ведомство. "Компания S&K Aerospace LLC получила контракт с неопределенным сроком поставки и количеством на сумму 4,3 миллиарда долларов... Соглашение предусматривает коммерческие услуги по закупке нестандартных и труднодоступных стандартных изделий за счет комплексной логистической поддержки, поставок запчастей и ремонта для иностранных заказчиков по линии зарубежных военных продаж", - говорится в уведомлении Пентагона. Услуги будут предоставляться для нужд ВВС, сухопутных войск и ВМС более чем ста стран-партнеров США, сообщается в уведомлении. Срок действия соглашения рассчитан до 1 сентября 2039 года, согласно уведомлению.

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