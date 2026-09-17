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Суд арестовал главу снабжения МВД Подмосковья по делу о хищении топлива

Суд арестовал главу снабжения МВД Подмосковья по делу о хищении топлива - 17.09.2026, ПРАЙМ

Суд арестовал главу снабжения МВД Подмосковья по делу о хищении топлива

Мещанский суд Москвы арестовал по делу о растрате мужчину по фамилии Пешков, которого СМИ называют начальником хозяйственного центра ГУ МВД Московской области,... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T22:02+0300

2026-09-17T22:02+0300

2026-09-17T22:02+0300

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы арестовал по делу о растрате мужчину по фамилии Пешков, которого СМИ называют начальником хозяйственного центра ГУ МВД Московской области, свидетельствуют данные судебной картотеки. Как говорится в базе судебных дел, ходатайство следствия об аресте Пешкова Г. В. было удовлетворено Мещанским судом 16 сентября. Ему вменяется присвоение или растрата в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ) и грозит до десяти лет лишения свободы. По данным СМИ, начальнику хозяйственного центра ГУ МВД Московской области Пешкову вменяется хищение топлива у МВД. Получить оперативные комментарии правоохранительных органов или суда РИА Новости не удалось. Мещанский суд Москвы 7 сентября арестовал по делу о хищении топлива у МВД бывшего замглавы ГУ МВД по Подмосковью генерал-майора Сергея Малькова и экс-начальника центра хозяйственного и сервисного обеспечения главного управления (ЦХиСО ГУ) МВД России по Московской области полковника внутренней службы Алексея Суярова. Оба обжаловали арест, Мосгорсуд рассмотрит их жалобы в апелляции 23 сентября. Тогда же официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что сотрудники главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России выявили факты хищения моторного топлива, принадлежащего ГУ МВД России по Московской области. Всем фигурантам вменяется присвоение или растрата в особо крупном размере.

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общество , россия, московская область, москва, мвд, мосгорсуд, топливо