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Кремль следит за новым законопроектом США об антироссийских санкциях - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Кремль следит за новым законопроектом США об антироссийских санкциях
Кремль следит за новым законопроектом США об антироссийских санкциях - 17.09.2026, ПРАЙМ
Кремль следит за новым законопроектом США об антироссийских санкциях
Кремль следит за новым законопроектом США об антироссийских санкциях и считает эти действия недружественным шагом со стороны американцев, заявил пресс-секретарь | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T13:26+0300
2026-09-17T13:26+0300
россия
общество
сша
дмитрий песков
линдси грэм
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Кремль следит за новым законопроектом США об антироссийских санкциях и считает эти действия недружественным шагом со стороны американцев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В четверг палата представителей США одобрила законопроект об "адских" санкциях против России, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). "Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям", - сказал Песков журналистам, комментируя новый законопроект.
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россия, общество , сша, дмитрий песков, линдси грэм
РОССИЯ, Общество , США, Дмитрий Песков, Линдси Грэм
13:26 17.09.2026
 
Кремль следит за новым законопроектом США об антироссийских санкциях

Песков: новый законопроект США об антироссийских санкциях является недружественным

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Кремль следит за новым законопроектом США об антироссийских санкциях и считает эти действия недружественным шагом со стороны американцев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В четверг палата представителей США одобрила законопроект об "адских" санкциях против России, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).
"Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям", - сказал Песков журналистам, комментируя новый законопроект.
 
РОССИЯОбществоСШАДмитрий ПесковЛиндси Грэм
 
 
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