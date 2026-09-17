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Кремль следит за новым законопроектом США об антироссийских санкциях

Кремль следит за новым законопроектом США об антироссийских санкциях - 17.09.2026, ПРАЙМ

Кремль следит за новым законопроектом США об антироссийских санкциях

Кремль следит за новым законопроектом США об антироссийских санкциях и считает эти действия недружественным шагом со стороны американцев, заявил пресс-секретарь | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T13:26+0300

2026-09-17T13:26+0300

2026-09-17T13:26+0300

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общество

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Кремль следит за новым законопроектом США об антироссийских санкциях и считает эти действия недружественным шагом со стороны американцев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В четверг палата представителей США одобрила законопроект об "адских" санкциях против России, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). "Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям", - сказал Песков журналистам, комментируя новый законопроект.

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россия, общество , сша, дмитрий песков, линдси грэм