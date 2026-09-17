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Турецкие туристы рассказали, когда едут в Петербург - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Турецкие туристы рассказали, когда едут в Петербург
Турецкие туристы рассказали, когда едут в Петербург - 17.09.2026, ПРАЙМ
Турецкие туристы рассказали, когда едут в Петербург
Турецкие туристы предпочитают бронировать туры в Санкт-Петербург, чтобы увидеть "белые ночи", также популярны поездки в Северную столицу и в Москву осенью,... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T03:03+0300
2026-09-17T03:03+0300
туризм
бизнес
россия
турция
фсб
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СТАМБУЛ, 17 сен - ПРАЙМ, Заман Рамазанов. Турецкие туристы предпочитают бронировать туры в Санкт-Петербург, чтобы увидеть "белые ночи", также популярны поездки в Северную столицу и в Москву осенью, рассказали РИА Новости в туристической фирме Gezimod. "Чаще всего туры в Россию бронируют в июне, в частности, много желающих увидеть "белые ночи" в Санкт-Петербурге. Также пользуются спросом поездки в сентябре и октябре", - рассказали в турфирме. Туристы как правило отправляются в поездки в одиночку, а не семьями, отметили в фирме. Стоимость трехдневного тура в Москву на одного человека с проживанием в трехзвездочном отеле и перелетом из Стамбула стартует от 52 тысяч лир (90 тысяч рублей), выяснило РИА Новости. По данным погранслужбы ФСБ, за 2025 год Россию посетили более 300 тысяч граждан Турции, более 68 тысяч из них – с целью туризма.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
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туризм, бизнес, россия, турция, фсб
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ФСБ
03:03 17.09.2026
 
Турецкие туристы рассказали, когда едут в Петербург

Турфирма Gezimod: туры в Санкт-Петербург, Москву и Санкт-Петербург популярны осенью

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СТАМБУЛ, 17 сен - ПРАЙМ, Заман Рамазанов. Турецкие туристы предпочитают бронировать туры в Санкт-Петербург, чтобы увидеть "белые ночи", также популярны поездки в Северную столицу и в Москву осенью, рассказали РИА Новости в туристической фирме Gezimod.
"Чаще всего туры в Россию бронируют в июне, в частности, много желающих увидеть "белые ночи" в Санкт-Петербурге. Также пользуются спросом поездки в сентябре и октябре", - рассказали в турфирме.
Туристы как правило отправляются в поездки в одиночку, а не семьями, отметили в фирме.
Стоимость трехдневного тура в Москву на одного человека с проживанием в трехзвездочном отеле и перелетом из Стамбула стартует от 52 тысяч лир (90 тысяч рублей), выяснило РИА Новости.
По данным погранслужбы ФСБ, за 2025 год Россию посетили более 300 тысяч граждан Турции, более 68 тысяч из них – с целью туризма.
 
ТуризмБизнесРОССИЯТУРЦИЯФСБ
 
 
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