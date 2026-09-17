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Истинные заказчики подрыва газопроводов Севпотока по-прежнему неизвестны

Истинные заказчики подрыва газопроводов Севпотока по-прежнему неизвестны - 17.09.2026, ПРАЙМ

Истинные заказчики подрыва газопроводов Севпотока по-прежнему неизвестны

Истинные заказчики подрыва газопроводов "Северный поток" по-прежнему остаются за кадром, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T16:58+0300

2026-09-17T16:58+0300

2026-09-17T16:58+0300

газ

россия

балтийское море

северный поток - 2

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ВЕНА, 17 сен - ПРАЙМ. Истинные заказчики подрыва газопроводов "Северный поток" по-прежнему остаются за кадром, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. "Истинные же заказчики этого преступления (подрыва газопроводов "Северный поток" - ред.) по-прежнему остаются за кадром, несмотря на то, что они по горячим следам не только публично признались в нем, но и потом долго смаковали содеянное", - сказал он на заседании постоянного совета ОБСЕ в четверг. Мероприятие закрыто для прессы. Текст выступления российского дипломата есть в распоряжении РИА Новости. Взрывы на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года в Балтийском море. В июне этого года немецкая прокуратура предъявила обвинение украинцу Сергею Кузнецову в координации подрыва. Судебный процесс над Кузнецовым начнется ориентировочно 26 октября.

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газ, россия, балтийское море, северный поток - 2