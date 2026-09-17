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Истинные заказчики подрыва газопроводов Севпотока по-прежнему неизвестны - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Истинные заказчики подрыва газопроводов Севпотока по-прежнему неизвестны
Истинные заказчики подрыва газопроводов Севпотока по-прежнему неизвестны - 17.09.2026, ПРАЙМ
Истинные заказчики подрыва газопроводов Севпотока по-прежнему неизвестны
Истинные заказчики подрыва газопроводов "Северный поток" по-прежнему остаются за кадром, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T16:58+0300
2026-09-17T16:58+0300
газ
россия
балтийское море
северный поток - 2
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ВЕНА, 17 сен - ПРАЙМ. Истинные заказчики подрыва газопроводов "Северный поток" по-прежнему остаются за кадром, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. "Истинные же заказчики этого преступления (подрыва газопроводов "Северный поток" - ред.) по-прежнему остаются за кадром, несмотря на то, что они по горячим следам не только публично признались в нем, но и потом долго смаковали содеянное", - сказал он на заседании постоянного совета ОБСЕ в четверг. Мероприятие закрыто для прессы. Текст выступления российского дипломата есть в распоряжении РИА Новости. Взрывы на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года в Балтийском море. В июне этого года немецкая прокуратура предъявила обвинение украинцу Сергею Кузнецову в координации подрыва. Судебный процесс над Кузнецовым начнется ориентировочно 26 октября.
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газ, россия, балтийское море, северный поток - 2
Газ, РОССИЯ, Балтийское море, Северный поток - 2
16:58 17.09.2026
 
Истинные заказчики подрыва газопроводов Севпотока по-прежнему неизвестны

Постпред при ОБСЕ Полянский: заказчики подрыва "Северных потоков" остаются за кадром

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ВЕНА, 17 сен - ПРАЙМ. Истинные заказчики подрыва газопроводов "Северный поток" по-прежнему остаются за кадром, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Истинные же заказчики этого преступления (подрыва газопроводов "Северный поток" - ред.) по-прежнему остаются за кадром, несмотря на то, что они по горячим следам не только публично признались в нем, но и потом долго смаковали содеянное", - сказал он на заседании постоянного совета ОБСЕ в четверг.
Мероприятие закрыто для прессы. Текст выступления российского дипломата есть в распоряжении РИА Новости.
Взрывы на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года в Балтийском море. В июне этого года немецкая прокуратура предъявила обвинение украинцу Сергею Кузнецову в координации подрыва. Судебный процесс над Кузнецовым начнется ориентировочно 26 октября.
 
ГазРОССИЯБалтийское мореСеверный поток - 2
 
 
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