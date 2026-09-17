Полянский заявил о черепашьем темпе расследования по "Северным потокам"
Полянский: расследование по "Северным потокам" идет черепашьим темпом
ВЕНА, 17 сен - ПРАЙМ. Правоохранительные органы ФРГ расследуют дело о подрыве газопроводов "Северные потоки" в черепашьем темпе, что служит предлогом для недопуска расследования под эгидой СБ ООН, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"За время, прошедшее с момента этого теракта, безрезультатно завершились датское и шведское расследования. Осталось лишь идущее черепашьими темпами немецкое, продолжение которого предоставляет западным странам предлог для недопущения международного расследования данного теракта под эгидой Совета безопасности ООН", - заявил Полянский, выступая на закрытом заседании постсовета ОБСЕ. Текст его выступления есть в распоряжении РИА Новости.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что РФ неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Судебный процесс направлен против гражданина Украины Сергея Кузнецова. В конце июня федеральная прокуратура Германии предъявила ему обвинение в координации теракта на газопроводах "Северный поток". Судебный процесс над Кузнецовым начнется ориентировочно 26 октября.