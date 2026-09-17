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Российский портфель гособлигаций США за июль сократился до $25 млн - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Российский портфель гособлигаций США за июль сократился до $25 млн
Российский портфель гособлигаций США за июль сократился до $25 млн - 17.09.2026, ПРАЙМ
Российский портфель гособлигаций США за июль сократился до $25 млн
Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за июль сократился до 25 миллионов долларов с уровня месяцем ранее в 27 миллионов, свидетельствуют... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T07:46+0300
2026-09-17T07:46+0300
россия
финансы
сша
япония
великобритания
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за июль сократился до 25 миллионов долларов с уровня месяцем ранее в 27 миллионов, свидетельствуют данные минфина США. Как следует из опубликованной ведомством статистики за июль, этот портфель теперь состоит из 22 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 3 миллионов - в краткосрочных. На конец июня объем вложений составлял 23 миллиона и 4 миллиона долларов соответственно. Тройка крупнейших держателей долга США сохранила свои позиции. Первое место - у Японии, ее вложения за месяц уменьшились до 1,104 триллиона долларов с 1,12 триллиона. Второе место остается у Великобритании, ее вложения выросли до 998,3 миллиарда долларов с 939,9 миллиарда. На третьем месте - Китай, который сократил облигации на своем балансе до 618 миллиардов с 633,4 миллиарда месяцем ранее.
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РОССИЯ, Финансы, США, ЯПОНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Минфин США
07:46 17.09.2026
 
Российский портфель гособлигаций США за июль сократился до $25 млн

Минфин США: российский портфель гособлигаций за июль сократился до $25 млн

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за июль сократился до 25 миллионов долларов с уровня месяцем ранее в 27 миллионов, свидетельствуют данные минфина США.
Как следует из опубликованной ведомством статистики за июль, этот портфель теперь состоит из 22 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 3 миллионов - в краткосрочных. На конец июня объем вложений составлял 23 миллиона и 4 миллиона долларов соответственно.
Тройка крупнейших держателей долга США сохранила свои позиции. Первое место - у Японии, ее вложения за месяц уменьшились до 1,104 триллиона долларов с 1,12 триллиона. Второе место остается у Великобритании, ее вложения выросли до 998,3 миллиарда долларов с 939,9 миллиарда. На третьем месте - Китай, который сократил облигации на своем балансе до 618 миллиардов с 633,4 миллиарда месяцем ранее.
 
РОССИЯФинансыСШАЯПОНИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯМинфин США
 
 
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