https://1prime.ru/20260917/portfel-873374214.html
Российский портфель гособлигаций США за июль сократился до $25 млн
Российский портфель гособлигаций США за июль сократился до $25 млн - 17.09.2026, ПРАЙМ
Российский портфель гособлигаций США за июль сократился до $25 млн
Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за июль сократился до 25 миллионов долларов с уровня месяцем ранее в 27 миллионов, свидетельствуют... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T07:46+0300
2026-09-17T07:46+0300
2026-09-17T07:46+0300
россия
финансы
сша
япония
великобритания
минфин сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873374214.jpg?1789620376
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за июль сократился до 25 миллионов долларов с уровня месяцем ранее в 27 миллионов, свидетельствуют данные минфина США.
Как следует из опубликованной ведомством статистики за июль, этот портфель теперь состоит из 22 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 3 миллионов - в краткосрочных. На конец июня объем вложений составлял 23 миллиона и 4 миллиона долларов соответственно.
Тройка крупнейших держателей долга США сохранила свои позиции. Первое место - у Японии, ее вложения за месяц уменьшились до 1,104 триллиона долларов с 1,12 триллиона. Второе место остается у Великобритании, ее вложения выросли до 998,3 миллиарда долларов с 939,9 миллиарда. На третьем месте - Китай, который сократил облигации на своем балансе до 618 миллиардов с 633,4 миллиарда месяцем ранее.
сша
япония
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, сша, япония, великобритания, минфин сша
РОССИЯ, Финансы, США, ЯПОНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Минфин США
Российский портфель гособлигаций США за июль сократился до $25 млн
Минфин США: российский портфель гособлигаций за июль сократился до $25 млн
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за июль сократился до 25 миллионов долларов с уровня месяцем ранее в 27 миллионов, свидетельствуют данные минфина США.
Как следует из опубликованной ведомством статистики за июль, этот портфель теперь состоит из 22 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 3 миллионов - в краткосрочных. На конец июня объем вложений составлял 23 миллиона и 4 миллиона долларов соответственно.
Тройка крупнейших держателей долга США сохранила свои позиции. Первое место - у Японии, ее вложения за месяц уменьшились до 1,104 триллиона долларов с 1,12 триллиона. Второе место остается у Великобритании, ее вложения выросли до 998,3 миллиарда долларов с 939,9 миллиарда. На третьем месте - Китай, который сократил облигации на своем балансе до 618 миллиардов с 633,4 миллиарда месяцем ранее.