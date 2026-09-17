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ЕС в июле на 20% нарастил импорт алюминия из России

ЕС в июле на 20% нарастил импорт алюминия из России - 17.09.2026, ПРАЙМ

ЕС в июле на 20% нарастил импорт алюминия из России

Поставки алюминия из России в ЕС за июль выросли на пятую часть - до максимальных с февраля этого же года почти 26,2 миллиона евро, свидетельствуют данные... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T19:46+0300

2026-09-17T19:46+0300

2026-09-17T19:52+0300

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Поставки алюминия из России в ЕС за июль выросли на пятую часть - до максимальных с февраля этого же года почти 26,2 миллиона евро, свидетельствуют данные Евростата, которые изучило РИА Новости. При этом в годовом выражении объем поставок упал в 2,1 раза. Произошло и снижение по итогам семи месяцев: суммарно за январь-июль Россия отправила в Евросоюз алюминия и изделий из него чуть больше, чем на 95 миллионов евро, что в 5,2 раза меньше, чем за такой же период прошлого года. Традиционно значительную часть импорта стран-членов ЕС из России занял необработанный алюминий - 26 миллионов евро в июле. В небольших объемах также импортировались алюминиевые металлоконструкции и прочие изделия из этого металла. Крупнейшими покупателями внутри объединения стали Греция (13,4 миллиона евро), Нидерланды (почти 3 миллиона) и Германия (почти 2 миллиона).

греция

нидерланды

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россия, промышленность, греция, нидерланды, германия, ес