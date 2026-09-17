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Потребность в работниках в Москве составила почти сто тысяч человек
Потребность в работниках в Москве составила почти сто тысяч человек - 17.09.2026, ПРАЙМ
Потребность в работниках в Москве составила почти сто тысяч человек
Потребность организаций в работниках в Москве составила почти 100 тысяч человек, большинство из них - рабочие профессии, сообщает управление Федеральной службы... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T05:18+0300
2026-09-17T05:18+0300
2026-09-17T05:18+0300
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Потребность организаций в работниках в Москве составила почти 100 тысяч человек, большинство из них - рабочие профессии, сообщает управление Федеральной службы государственной статистики по городу Москве и Московской области.
"Заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках на конец июля 2026 года составила 97,8 тысячи человек, из них 73,9 тысячи человек, или 75,5% – рабочие профессии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в июле 2026 года 5,5 тысяч незанятых жителей столицы подали заявления о предоставлении государственных услуг по содействию в поиске подходящей работы, по сравнению с июлем прошлого года таких обращений стало на 13,7% больше.
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россия, общество , москва, московская область
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Московская область
Потребность в работниках в Москве составила почти сто тысяч человек
Потребность организаций в работниках в Москве составила почти сто тысяч человек
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Потребность организаций в работниках в Москве составила почти 100 тысяч человек, большинство из них - рабочие профессии, сообщает управление Федеральной службы государственной статистики по городу Москве и Московской области.
"Заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках на конец июля 2026 года составила 97,8 тысячи человек, из них 73,9 тысячи человек, или 75,5% – рабочие профессии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в июле 2026 года 5,5 тысяч незанятых жителей столицы подали заявления о предоставлении государственных услуг по содействию в поиске подходящей работы, по сравнению с июлем прошлого года таких обращений стало на 13,7% больше.