https://1prime.ru/20260917/pravitelstvo-873391109.html

Новым регионам направят 8,2 миллиарда рублей на соцподдержку жителей

Новым регионам направят 8,2 миллиарда рублей на соцподдержку жителей - 17.09.2026, ПРАЙМ

Новым регионам направят 8,2 миллиарда рублей на соцподдержку жителей

Правительство РФ направит 8,2 миллиарда рублей на выполнение социальных обязательств государства по выплате пенсий жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T15:01+0300

2026-09-17T15:01+0300

2026-09-17T15:02+0300

россия

запорожская область

михаил мишустин

новые регионы

правительство рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/861995825_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d9cafc67646a4d6818ccba9195f32245.jpg

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ направит 8,2 миллиарда рублей на выполнение социальных обязательств государства по выплате пенсий жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что для последовательной интеграции Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в правовое поле России, правительство системно реализует ряд мер, которые в том числе нацелены на обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетов этих регионов. "Для чего в текущем году выделили свыше 16 миллиардов рублей. Финансирование пошло на выплату пенсий их жителям. Сегодня на такие цели распределим еще 8,2 миллиарда рублей, чтобы в полном объеме выполнить социальные обязательства перед людьми в четвертом квартале этого года", - сказал Мишустин во время заседания правительства РФ. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что в ближайшие 5 лет необходимо вывести новые регионы России на общероссийский уровень по ключевым показателям.

запорожская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, запорожская область, михаил мишустин, новые регионы, правительство рф