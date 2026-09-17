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Новым регионам направят 8,2 миллиарда рублей на соцподдержку жителей - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Новым регионам направят 8,2 миллиарда рублей на соцподдержку жителей
Новым регионам направят 8,2 миллиарда рублей на соцподдержку жителей - 17.09.2026, ПРАЙМ
Новым регионам направят 8,2 миллиарда рублей на соцподдержку жителей
Правительство РФ направит 8,2 миллиарда рублей на выполнение социальных обязательств государства по выплате пенсий жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T15:01+0300
2026-09-17T15:02+0300
россия
запорожская область
михаил мишустин
новые регионы
правительство рф
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ направит 8,2 миллиарда рублей на выполнение социальных обязательств государства по выплате пенсий жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что для последовательной интеграции Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в правовое поле России, правительство системно реализует ряд мер, которые в том числе нацелены на обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетов этих регионов. "Для чего в текущем году выделили свыше 16 миллиардов рублей. Финансирование пошло на выплату пенсий их жителям. Сегодня на такие цели распределим еще 8,2 миллиарда рублей, чтобы в полном объеме выполнить социальные обязательства перед людьми в четвертом квартале этого года", - сказал Мишустин во время заседания правительства РФ. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что в ближайшие 5 лет необходимо вывести новые регионы России на общероссийский уровень по ключевым показателям.
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россия, запорожская область, михаил мишустин, новые регионы, правительство рф
РОССИЯ, Запорожская область, Михаил Мишустин, новые регионы, Правительство РФ
15:01 17.09.2026 (обновлено: 15:02 17.09.2026)
 
Новым регионам направят 8,2 миллиарда рублей на соцподдержку жителей

Правительство направит 8,2 миллиарда рублей на социальную поддержку жителей новых регионов

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ направит 8,2 миллиарда рублей на выполнение социальных обязательств государства по выплате пенсий жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он отметил, что для последовательной интеграции Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в правовое поле России, правительство системно реализует ряд мер, которые в том числе нацелены на обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетов этих регионов.
"Для чего в текущем году выделили свыше 16 миллиардов рублей. Финансирование пошло на выплату пенсий их жителям. Сегодня на такие цели распределим еще 8,2 миллиарда рублей, чтобы в полном объеме выполнить социальные обязательства перед людьми в четвертом квартале этого года", - сказал Мишустин во время заседания правительства РФ.
Он отметил, что президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что в ближайшие 5 лет необходимо вывести новые регионы России на общероссийский уровень по ключевым показателям.
 
РОССИЯЗапорожская областьМихаил Мишустинновые регионыПравительство РФ
 
 
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