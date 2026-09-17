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Новым регионам направят 8,2 миллиарда рублей на соцподдержку жителей
Новым регионам направят 8,2 миллиарда рублей на соцподдержку жителей - 17.09.2026, ПРАЙМ
Новым регионам направят 8,2 миллиарда рублей на соцподдержку жителей
Правительство РФ направит 8,2 миллиарда рублей на выполнение социальных обязательств государства по выплате пенсий жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T15:01+0300
2026-09-17T15:01+0300
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россия
запорожская область
михаил мишустин
новые регионы
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ направит 8,2 миллиарда рублей на выполнение социальных обязательств государства по выплате пенсий жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что для последовательной интеграции Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в правовое поле России, правительство системно реализует ряд мер, которые в том числе нацелены на обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетов этих регионов. "Для чего в текущем году выделили свыше 16 миллиардов рублей. Финансирование пошло на выплату пенсий их жителям. Сегодня на такие цели распределим еще 8,2 миллиарда рублей, чтобы в полном объеме выполнить социальные обязательства перед людьми в четвертом квартале этого года", - сказал Мишустин во время заседания правительства РФ. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что в ближайшие 5 лет необходимо вывести новые регионы России на общероссийский уровень по ключевым показателям.
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россия, запорожская область, михаил мишустин, новые регионы, правительство рф
РОССИЯ, Запорожская область, Михаил Мишустин, новые регионы, Правительство РФ
Новым регионам направят 8,2 миллиарда рублей на соцподдержку жителей
Правительство направит 8,2 миллиарда рублей на социальную поддержку жителей новых регионов
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ направит 8,2 миллиарда рублей на выполнение социальных обязательств государства по выплате пенсий жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он отметил, что для последовательной интеграции Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в правовое поле России, правительство системно реализует ряд мер, которые в том числе нацелены на обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетов этих регионов.
"Для чего в текущем году выделили свыше 16 миллиардов рублей. Финансирование пошло на выплату пенсий их жителям. Сегодня на такие цели распределим еще 8,2 миллиарда рублей, чтобы в полном объеме выполнить социальные обязательства перед людьми в четвертом квартале этого года", - сказал Мишустин во время заседания правительства РФ.
Он отметил, что президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что в ближайшие 5 лет необходимо вывести новые регионы России на общероссийский уровень по ключевым показателям.