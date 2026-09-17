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Белгородской области направят 2 миллиарда рублей на помощь утратившим жилье

Белгородской области направят 2 миллиарда рублей на помощь утратившим жилье - 17.09.2026, ПРАЙМ

Белгородской области направят 2 миллиарда рублей на помощь утратившим жилье

Правительство РФ направит порядка 2 миллиардов рублей на помощь жителям Белгородской области, которые утратили свое жилье, сообщил премьер-министр Михаил... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T15:12+0300

2026-09-17T15:12+0300

2026-09-17T15:12+0300

недвижимость

бизнес

белгородская область

михаил мишустин

минфин

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ направит порядка 2 миллиардов рублей на помощь жителям Белгородской области, которые утратили свое жилье, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "В помощи сейчас нуждаются и в приграничных территориях. Дополнительно направим Белгородской области около двух миллиардов рублей, чтобы граждане, которые утратили там свое жилье, смогли построить новый дом, приобрести квартиру", - сказал он во время заседания правительства РФ. Мишустин поручил Минфину и Минстрою оперативно довести денежные ресурсы до региона, чтобы жители своевременно получили положенные средства.

белгородская область

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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недвижимость, бизнес, белгородская область, михаил мишустин, минфин