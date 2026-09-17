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Белгородской области направят 2 миллиарда рублей на помощь утратившим жилье - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Белгородской области направят 2 миллиарда рублей на помощь утратившим жилье
Белгородской области направят 2 миллиарда рублей на помощь утратившим жилье - 17.09.2026, ПРАЙМ
Белгородской области направят 2 миллиарда рублей на помощь утратившим жилье
Правительство РФ направит порядка 2 миллиардов рублей на помощь жителям Белгородской области, которые утратили свое жилье, сообщил премьер-министр Михаил... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T15:12+0300
2026-09-17T15:12+0300
недвижимость
бизнес
белгородская область
михаил мишустин
минфин
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ направит порядка 2 миллиардов рублей на помощь жителям Белгородской области, которые утратили свое жилье, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "В помощи сейчас нуждаются и в приграничных территориях. Дополнительно направим Белгородской области около двух миллиардов рублей, чтобы граждане, которые утратили там свое жилье, смогли построить новый дом, приобрести квартиру", - сказал он во время заседания правительства РФ. Мишустин поручил Минфину и Минстрою оперативно довести денежные ресурсы до региона, чтобы жители своевременно получили положенные средства.
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недвижимость, бизнес, белгородская область, михаил мишустин, минфин
Недвижимость, Бизнес, Белгородская область, Михаил Мишустин, Минфин
15:12 17.09.2026
 
Белгородской области направят 2 миллиарда рублей на помощь утратившим жилье

Кабмин направит 2 миллиарда рублей на помощь потерявшим жилье жителям Белгородской области

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ направит порядка 2 миллиардов рублей на помощь жителям Белгородской области, которые утратили свое жилье, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"В помощи сейчас нуждаются и в приграничных территориях. Дополнительно направим Белгородской области около двух миллиардов рублей, чтобы граждане, которые утратили там свое жилье, смогли построить новый дом, приобрести квартиру", - сказал он во время заседания правительства РФ.
Мишустин поручил Минфину и Минстрою оперативно довести денежные ресурсы до региона, чтобы жители своевременно получили положенные средства.
 
НедвижимостьБизнесБелгородская областьМихаил МишустинМинфин
 
 
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