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Правительство направит 157 млрд руб на ипотечные программы с господдержкой

Правительство направит 157 млрд руб на ипотечные программы с господдержкой - 17.09.2026, ПРАЙМ

Правительство направит 157 млрд руб на ипотечные программы с господдержкой

Правительство РФ направит дополнительно 157 миллиардов рублей на реализацию ипотечных программ с государственной поддержкой, средства будут распределены между... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T15:28+0300

2026-09-17T15:28+0300

2026-09-17T15:28+0300

финансы

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ направит дополнительно 157 миллиардов рублей на реализацию ипотечных программ с государственной поддержкой, средства будут распределены между тремя направлениями, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "О помощи гражданам с улучшением жилищных условий. Для этого люди зачастую прибегают с заемным средствам, и здесь свою востребованность доказали ипотечные программы с государственной поддержкой. На их реализацию правительство дополнительно направит 157 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг. Средства будут распределены по трем направлениям. Так, почти 66 миллиардов будет направлено на "Семейную ипотеку" для покупки родителями с детьми квартиры или дома. Около 6 миллиардов рублей планируется направить на дальневосточную ипотеку и порядка 85 миллиардов рублей предусмотрено на субсидирование процентной ставки по ранее оформленным кредитам в рамках завершившейся программы "Льготная ипотека", отметил Мишустин. Федеральное финансирование позволит выполнять обязательства перед банками в полном объеме, отметил глава правительства. "Рассчитываем, что миллионы семей смогут решить квартирный вопрос благодаря таким мерам государственной поддержки. Как отмечал президент, вопросы жилья - это одни из ключевых вопросов в жизни каждого человека, каждого гражданина и каждой семьи", - заключил Мишустин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, михаил мишустин