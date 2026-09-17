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Правительство направит 157 млрд руб на ипотечные программы с господдержкой - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Правительство направит 157 млрд руб на ипотечные программы с господдержкой
Правительство направит 157 млрд руб на ипотечные программы с господдержкой - 17.09.2026, ПРАЙМ
Правительство направит 157 млрд руб на ипотечные программы с господдержкой
Правительство РФ направит дополнительно 157 миллиардов рублей на реализацию ипотечных программ с государственной поддержкой, средства будут распределены между... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T15:28+0300
2026-09-17T15:28+0300
финансы
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ направит дополнительно 157 миллиардов рублей на реализацию ипотечных программ с государственной поддержкой, средства будут распределены между тремя направлениями, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "О помощи гражданам с улучшением жилищных условий. Для этого люди зачастую прибегают с заемным средствам, и здесь свою востребованность доказали ипотечные программы с государственной поддержкой. На их реализацию правительство дополнительно направит 157 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг. Средства будут распределены по трем направлениям. Так, почти 66 миллиардов будет направлено на "Семейную ипотеку" для покупки родителями с детьми квартиры или дома. Около 6 миллиардов рублей планируется направить на дальневосточную ипотеку и порядка 85 миллиардов рублей предусмотрено на субсидирование процентной ставки по ранее оформленным кредитам в рамках завершившейся программы "Льготная ипотека", отметил Мишустин. Федеральное финансирование позволит выполнять обязательства перед банками в полном объеме, отметил глава правительства. "Рассчитываем, что миллионы семей смогут решить квартирный вопрос благодаря таким мерам государственной поддержки. Как отмечал президент, вопросы жилья - это одни из ключевых вопросов в жизни каждого человека, каждого гражданина и каждой семьи", - заключил Мишустин.
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финансы, россия, михаил мишустин
Финансы, РОССИЯ, Михаил Мишустин
15:28 17.09.2026
 
Правительство направит 157 млрд руб на ипотечные программы с господдержкой

Правительство направит 157 миллиардов рублей на ипотечные программы с господдержкой

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ направит дополнительно 157 миллиардов рублей на реализацию ипотечных программ с государственной поддержкой, средства будут распределены между тремя направлениями, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"О помощи гражданам с улучшением жилищных условий. Для этого люди зачастую прибегают с заемным средствам, и здесь свою востребованность доказали ипотечные программы с государственной поддержкой. На их реализацию правительство дополнительно направит 157 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.
Средства будут распределены по трем направлениям. Так, почти 66 миллиардов будет направлено на "Семейную ипотеку" для покупки родителями с детьми квартиры или дома. Около 6 миллиардов рублей планируется направить на дальневосточную ипотеку и порядка 85 миллиардов рублей предусмотрено на субсидирование процентной ставки по ранее оформленным кредитам в рамках завершившейся программы "Льготная ипотека", отметил Мишустин.
Федеральное финансирование позволит выполнять обязательства перед банками в полном объеме, отметил глава правительства.
"Рассчитываем, что миллионы семей смогут решить квартирный вопрос благодаря таким мерам государственной поддержки. Как отмечал президент, вопросы жилья - это одни из ключевых вопросов в жизни каждого человека, каждого гражданина и каждой семьи", - заключил Мишустин.
 
ФинансыРОССИЯМихаил Мишустин
 
 
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