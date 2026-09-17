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Россия создаст условия для автотуристов из Китая, заявил Иванов
Россия создаст условия для автотуристов из Китая, заявил Иванов - 17.09.2026, ПРАЙМ
Россия создаст условия для автотуристов из Китая, заявил Иванов
Привлечение иностранных автотуристов является большой задачей для России, в первую очередь необходимо создать комфортные условия въезда и интересные маршруты... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T11:51+0300
2026-09-17T11:51+0300
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Привлечение иностранных автотуристов является большой задачей для России, в первую очередь необходимо создать комфортные условия въезда и интересные маршруты для граждан Китая, сообщил исполнительный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Иванов. "Конечно, большая задача - это привлечение иностранных автотуристов. Мы граничим с Китаем, Китай это 1,5 миллиарда человек... И вот создать для них условия въезда, инфраструктуру, интересные маршруты", - сказал Иванов на пресс-конференции. По его словам, вопрос адаптации туристических продуктов под китайского туриста является решаемым. "Самое главное, что есть в нашей стране - это огромные расстояния, уникальная природа, замечательные гостеприимные люди", - подчеркнул он. Ранее в августе министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что Россия видит задачу вступить в переговоры с Китаем по развитию автотуризма - между странами формально нет автомобильных переходов, но потенциал развития такого вида туризма большой.
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бизнес, туризм, россия, китай, сергей иванов, максим решетников
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, КИТАЙ, Сергей Иванов, Максим Решетников
Россия создаст условия для автотуристов из Китая, заявил Иванов
Глава "Туризм.РФ" Иванов: привлечение иностранных автотуристов - большая задача для России
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Привлечение иностранных автотуристов является большой задачей для России, в первую очередь необходимо создать комфортные условия въезда и интересные маршруты для граждан Китая, сообщил исполнительный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Иванов.
"Конечно, большая задача - это привлечение иностранных автотуристов. Мы граничим с Китаем, Китай это 1,5 миллиарда человек... И вот создать для них условия въезда, инфраструктуру, интересные маршруты", - сказал Иванов на пресс-конференции.
По его словам, вопрос адаптации туристических продуктов под китайского туриста является решаемым.
"Самое главное, что есть в нашей стране - это огромные расстояния, уникальная природа, замечательные гостеприимные люди", - подчеркнул он.
Ранее в августе министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что Россия видит задачу вступить в переговоры с Китаем по развитию автотуризма - между странами формально нет автомобильных переходов, но потенциал развития такого вида туризма большой.