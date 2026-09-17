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Россия создаст условия для автотуристов из Китая, заявил Иванов

Россия создаст условия для автотуристов из Китая, заявил Иванов - 17.09.2026, ПРАЙМ

Россия создаст условия для автотуристов из Китая, заявил Иванов

Привлечение иностранных автотуристов является большой задачей для России, в первую очередь необходимо создать комфортные условия въезда и интересные маршруты... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T11:51+0300

2026-09-17T11:51+0300

2026-09-17T12:01+0300

бизнес

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Привлечение иностранных автотуристов является большой задачей для России, в первую очередь необходимо создать комфортные условия въезда и интересные маршруты для граждан Китая, сообщил исполнительный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Иванов. "Конечно, большая задача - это привлечение иностранных автотуристов. Мы граничим с Китаем, Китай это 1,5 миллиарда человек... И вот создать для них условия въезда, инфраструктуру, интересные маршруты", - сказал Иванов на пресс-конференции. По его словам, вопрос адаптации туристических продуктов под китайского туриста является решаемым. "Самое главное, что есть в нашей стране - это огромные расстояния, уникальная природа, замечательные гостеприимные люди", - подчеркнул он. Ранее в августе министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что Россия видит задачу вступить в переговоры с Китаем по развитию автотуризма - между странами формально нет автомобильных переходов, но потенциал развития такого вида туризма большой.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, туризм, россия, китай, сергей иванов, максим решетников