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В бывшей "Леруа Мерлен" заявили о штатной работе компании - 17.09.2026, ПРАЙМ
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В бывшей "Леруа Мерлен" заявили о штатной работе компании
В бывшей "Леруа Мерлен" заявили о штатной работе компании - 17.09.2026, ПРАЙМ
В бывшей "Леруа Мерлен" заявили о штатной работе компании
"Лемана Про" (бывшая "Леруа Мерлен") продолжает работать в штатном режиме после указа о передаче ее активов во временное управление, рассказали РИА Недвижимость | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T22:26+0300
2026-09-17T22:32+0300
бизнес
финансы
оаэ
владимир путин
леруа мерлен
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. "Лемана Про" (бывшая "Леруа Мерлен") продолжает работать в штатном режиме после указа о передаче ее активов во временное управление, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе компании. В четверг, 17 сентября, был опубликован подписанный президентом России Владимиром Путиным указ, согласно которому акции бывшего "Леруа Мерлен" переданы во временное управление "Л.Е.В. менеджмент". "В настоящий момент компания и все ее объекты продолжают работать в штатном режиме, без каких-либо изменений", - говорится в сообщении пресс-службы "Лемана Про". В компании также отметили, что на данный момент не располагают никакими официальными данными от органов власти и дополнительной информацией о произошедшем. "В связи с этим запросили соответствующие разъяснения, после получения которых сможем предоставить более детальный комментарий", - добавили там. Leroy Merlin - французская сеть гипермакетов, специализирующихся на продаже товаров для строительства, ремонта и обустройства дома. Ее владелец - группа ADEO - в 2022 году приняла решение прекратить финансирование российского подразделения. В марте 2023-го в ADEO сообщили, что намерены передать его локальному менеджменту. В конце прошлого года владельцем 99,99% в ООО "Леруа Мерлен Восток" стало Scenari Holding LP, зарегистрированное в ОАЭ. АО "Груп АДЕО" принадлежит в нем 0,01%. Летом 2024 года компания объявила о ребрендинге, в частности произошла смена названия на "Лемана Про".
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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бизнес, финансы, оаэ, владимир путин, леруа мерлен, leroy merlin
Бизнес, Финансы, ОАЭ, Владимир Путин, Леруа Мерлен, Leroy Merlin
22:26 17.09.2026 (обновлено: 22:32 17.09.2026)
 
В бывшей "Леруа Мерлен" заявили о штатной работе компании

"Лемана Про" продолжает работать в штатном режиме после указа о передаче активов

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. "Лемана Про" (бывшая "Леруа Мерлен") продолжает работать в штатном режиме после указа о передаче ее активов во временное управление, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе компании.
В четверг, 17 сентября, был опубликован подписанный президентом России Владимиром Путиным указ, согласно которому акции бывшего "Леруа Мерлен" переданы во временное управление "Л.Е.В. менеджмент".
"В настоящий момент компания и все ее объекты продолжают работать в штатном режиме, без каких-либо изменений", - говорится в сообщении пресс-службы "Лемана Про".
В компании также отметили, что на данный момент не располагают никакими официальными данными от органов власти и дополнительной информацией о произошедшем. "В связи с этим запросили соответствующие разъяснения, после получения которых сможем предоставить более детальный комментарий", - добавили там.
Leroy Merlin - французская сеть гипермакетов, специализирующихся на продаже товаров для строительства, ремонта и обустройства дома. Ее владелец - группа ADEO - в 2022 году приняла решение прекратить финансирование российского подразделения. В марте 2023-го в ADEO сообщили, что намерены передать его локальному менеджменту. В конце прошлого года владельцем 99,99% в ООО "Леруа Мерлен Восток" стало Scenari Holding LP, зарегистрированное в ОАЭ. АО "Груп АДЕО" принадлежит в нем 0,01%. Летом 2024 года компания объявила о ребрендинге, в частности произошла смена названия на "Лемана Про".
 
БизнесФинансыОАЭВладимир ПутинЛеруа МерленLeroy Merlin
 
 
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