Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Exxon повысил прогноз по выбросам углерода к 2050 году - 17.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260917/prognoz-873396797.html
Exxon повысил прогноз по выбросам углерода к 2050 году
Exxon повысил прогноз по выбросам углерода к 2050 году - 17.09.2026, ПРАЙМ
Exxon повысил прогноз по выбросам углерода к 2050 году
Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil повысил свои ожидания относительно уровня выбросов углерода к 2050 году, также прогнозирует более медленное... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T17:14+0300
2026-09-17T17:14+0300
промышленность
exxon
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873396797.jpg?1789654493
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil повысил свои ожидания относительно уровня выбросов углерода к 2050 году, также прогнозирует более медленное сокращение использования угля к этому периоду, следует из ежегодного прогноза компании. ExxonMobil ожидает, что уровень выбросов углерода к 2050 году составит 30 миллиардов тонн против прогноза в 27 миллиардов в прошлогоднем докладе. При этом целевой показатель Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), который должен быть достигнут к 2050 году, составляет 11 миллиардов тонн. Кроме того, компания понизила прогноз по уровням улавливания и хранения углерода к 2050 году - до 2 миллиардов тонн с ожидавшихся ранее 3,1 миллиарда. Прогноз МГЭИК подразумевает, что к этому периоду будет улавливаться и храниться 7 миллиардов тонн углерода. Согласно прогнозам Exxon, доля угля в структуре мирового энергетического баланса к 2050 году сократится до 15% с 25% в 2025 году. Однако этот показатель на 1 процентный пункт выше прошлых ожиданий компании. "К 2050 году в мире будет потребляться на 30% меньше угля, чем сегодня, поскольку его будут заменять возобновляемые источники энергии и природный газ. Однако он останется важной частью энергетического баланса во многих странах", - добавляет Exxon. Компания также отмечает, что к этому периоду на нефть и природный газ по-прежнему будет приходится более половины мирового энергоснабжения. В то же время в мире в 2050 году будет использоваться больше технологий с низким уровнем выбросов. ExxonMobil образована в 1999 году после слияния компаний Exxon и Mobil. Работает более чем в 56 странах.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, exxon
Промышленность, Exxon
17:14 17.09.2026
 
Exxon повысил прогноз по выбросам углерода к 2050 году

ExxonMobil повысил свои ожидания относительно выбросов углерода к 2050 году

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil повысил свои ожидания относительно уровня выбросов углерода к 2050 году, также прогнозирует более медленное сокращение использования угля к этому периоду, следует из ежегодного прогноза компании.
ExxonMobil ожидает, что уровень выбросов углерода к 2050 году составит 30 миллиардов тонн против прогноза в 27 миллиардов в прошлогоднем докладе. При этом целевой показатель Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), который должен быть достигнут к 2050 году, составляет 11 миллиардов тонн.
Кроме того, компания понизила прогноз по уровням улавливания и хранения углерода к 2050 году - до 2 миллиардов тонн с ожидавшихся ранее 3,1 миллиарда. Прогноз МГЭИК подразумевает, что к этому периоду будет улавливаться и храниться 7 миллиардов тонн углерода.
Согласно прогнозам Exxon, доля угля в структуре мирового энергетического баланса к 2050 году сократится до 15% с 25% в 2025 году. Однако этот показатель на 1 процентный пункт выше прошлых ожиданий компании.
"К 2050 году в мире будет потребляться на 30% меньше угля, чем сегодня, поскольку его будут заменять возобновляемые источники энергии и природный газ. Однако он останется важной частью энергетического баланса во многих странах", - добавляет Exxon.
Компания также отмечает, что к этому периоду на нефть и природный газ по-прежнему будет приходится более половины мирового энергоснабжения. В то же время в мире в 2050 году будет использоваться больше технологий с низким уровнем выбросов.
ExxonMobil образована в 1999 году после слияния компаний Exxon и Mobil. Работает более чем в 56 странах.
 
ПромышленностьExxon
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала