https://1prime.ru/20260917/prognoz-873396797.html

Exxon повысил прогноз по выбросам углерода к 2050 году

Exxon повысил прогноз по выбросам углерода к 2050 году - 17.09.2026, ПРАЙМ

Exxon повысил прогноз по выбросам углерода к 2050 году

Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil повысил свои ожидания относительно уровня выбросов углерода к 2050 году, также прогнозирует более медленное... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T17:14+0300

2026-09-17T17:14+0300

2026-09-17T17:14+0300

промышленность

exxon

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873396797.jpg?1789654493

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil повысил свои ожидания относительно уровня выбросов углерода к 2050 году, также прогнозирует более медленное сокращение использования угля к этому периоду, следует из ежегодного прогноза компании. ExxonMobil ожидает, что уровень выбросов углерода к 2050 году составит 30 миллиардов тонн против прогноза в 27 миллиардов в прошлогоднем докладе. При этом целевой показатель Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), который должен быть достигнут к 2050 году, составляет 11 миллиардов тонн. Кроме того, компания понизила прогноз по уровням улавливания и хранения углерода к 2050 году - до 2 миллиардов тонн с ожидавшихся ранее 3,1 миллиарда. Прогноз МГЭИК подразумевает, что к этому периоду будет улавливаться и храниться 7 миллиардов тонн углерода. Согласно прогнозам Exxon, доля угля в структуре мирового энергетического баланса к 2050 году сократится до 15% с 25% в 2025 году. Однако этот показатель на 1 процентный пункт выше прошлых ожиданий компании. "К 2050 году в мире будет потребляться на 30% меньше угля, чем сегодня, поскольку его будут заменять возобновляемые источники энергии и природный газ. Однако он останется важной частью энергетического баланса во многих странах", - добавляет Exxon. Компания также отмечает, что к этому периоду на нефть и природный газ по-прежнему будет приходится более половины мирового энергоснабжения. В то же время в мире в 2050 году будет использоваться больше технологий с низким уровнем выбросов. ExxonMobil образована в 1999 году после слияния компаний Exxon и Mobil. Работает более чем в 56 странах.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, exxon