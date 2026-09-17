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Названы крупнейшие производители железной руды
Названы крупнейшие производители железной руды - 17.09.2026, ПРАЙМ
Названы крупнейшие производители железной руды
Крупнейшие производители железной руды за последние 10 лет использовали из запасов 11,1 миллиарда тонн, но восполнено было только порядка 75%, следует из... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T15:28+0300
2026-09-17T15:28+0300
2026-09-17T15:28+0300
промышленность
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bhp
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Крупнейшие производители железной руды за последние 10 лет использовали из запасов 11,1 миллиарда тонн, но восполнено было только порядка 75%, следует из доклада аналитической компании Wood Mackenzie.
"Крупнейшие производители железной руды использовали 11,1 миллиарда тонн запасов за последнее десятилетие, восполнив три четверти объемов", - сообщается в статье.
Так, в 2016 году запасы составляли 23,9 миллиарда тонн, из которых было использовано 11,1 миллиарда тонн, а восполнено лишь 8,4 миллиарда; в результате запасы достигли 21,2 миллиарда тонн в 2025 году, следует из уточненных данных.
Информация приводится по шести крупным производителям желруды: Rio Tinto, BHP, Vale, Fortescue, Champion Iron и Anglo American, говорится в статье. При этом лишь три компании восполнили запасы, также указано в материале.
Новый анализ показывает, что рост коэффициента вскрыши, ухудшение качества руды и пятикратный разрыв в затратах на восполнение запасов незаметно меняют долгосрочную экономику поставок железной руды, отмечается в релизе.
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промышленность, rio tinto, bhp, vale
Промышленность, Rio Tinto, BHP, Vale
Названы крупнейшие производители железной руды
Wood Mackenzie: производители железной руды за 10 лет использовали 11,1 миллиарда тонн
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Крупнейшие производители железной руды за последние 10 лет использовали из запасов 11,1 миллиарда тонн, но восполнено было только порядка 75%, следует из доклада аналитической компании Wood Mackenzie.
"Крупнейшие производители железной руды использовали 11,1 миллиарда тонн запасов за последнее десятилетие, восполнив три четверти объемов", - сообщается в статье.
Так, в 2016 году запасы составляли 23,9 миллиарда тонн, из которых было использовано 11,1 миллиарда тонн, а восполнено лишь 8,4 миллиарда; в результате запасы достигли 21,2 миллиарда тонн в 2025 году, следует из уточненных данных.
Информация приводится по шести крупным производителям желруды: Rio Tinto, BHP, Vale, Fortescue, Champion Iron и Anglo American, говорится в статье. При этом лишь три компании восполнили запасы, также указано в материале.
Новый анализ показывает, что рост коэффициента вскрыши, ухудшение качества руды и пятикратный разрыв в затратах на восполнение запасов незаметно меняют долгосрочную экономику поставок железной руды, отмечается в релизе.