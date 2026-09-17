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Протяженность авиамаршрутов на Чукотке превысила 18 тысяч километров
Протяженность авиамаршрутов на Чукотке превысила 18 тысяч километров - 17.09.2026, ПРАЙМ
Протяженность авиамаршрутов на Чукотке превысила 18 тысяч километров
Протяженность авиамаршрутов досрочного голосования на Чукотке превысила 18 тысяч километров, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии Чукотского... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T06:03+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 17 сен – ПРАЙМ. Протяженность авиамаршрутов досрочного голосования на Чукотке превысила 18 тысяч километров, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии Чукотского автономного округа Николай Гончаров.
"У нас более 18 тысяч километров протяженность только авиамаршрутов досрочного голосования. От Анадыря до Москвы маршрут составляет 6,1 тысячи километров, мы в три раза перекрываем это расстояние. И члены наших комиссий более 1 тысячи часов чистого времени проводят в пути", - отметил председатель избиркома.
По его словам, в регионе досрочное голосование завершено.
"Проголосовало 4054 избирателя. Это геологи, метеорологи, оленеводы, военные, работники горнодобывающей промышленности. Охватили всю Чукотку, слетали на остров Врангеля и на остров Ратманова, дальше которого только Америка", - сказал Гончаров.
Ранее в избиркоме Чукотки РИА Новости рассказали, что для проведения досрочного голосования на острове Ратманова - самой восточной точке России в 4 километрах от США - прилетал вертолет.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся в сентябре. Основное голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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Протяженность авиамаршрутов на Чукотке превысила 18 тысяч километров
Протяженность авиамаршрутов досрочного голосования на Чукотке превысила 18 тыс километров
ВЛАДИВОСТОК, 17 сен – ПРАЙМ. Протяженность авиамаршрутов досрочного голосования на Чукотке превысила 18 тысяч километров, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии Чукотского автономного округа Николай Гончаров.
"У нас более 18 тысяч километров протяженность только авиамаршрутов досрочного голосования. От Анадыря до Москвы маршрут составляет 6,1 тысячи километров, мы в три раза перекрываем это расстояние. И члены наших комиссий более 1 тысячи часов чистого времени проводят в пути", - отметил председатель избиркома.
По его словам, в регионе досрочное голосование завершено.
"Проголосовало 4054 избирателя. Это геологи, метеорологи, оленеводы, военные, работники горнодобывающей промышленности. Охватили всю Чукотку, слетали на остров Врангеля и на остров Ратманова, дальше которого только Америка", - сказал Гончаров.
Ранее в избиркоме Чукотки РИА Новости рассказали, что для проведения досрочного голосования на острове Ратманова - самой восточной точке России в 4 километрах от США - прилетал вертолет.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся в сентябре. Основное голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.