Решение ФРС поддержало доллар

Эксперт Проценко: ФРС поддержала доллар, но рубль уже отыгрывает потери
Фондовые индексы и золото снизились, поскольку высокая ставка увеличивает стоимость кредитов, повышает доходность облигаций и делает доллар более привлекательным.
Доходность десятилетних гособлигаций США достигла 5%, поэтому инвесторы начали пересматривать стоимость акций и сокращать позиции в защитных активах. Биткоин устоял прежде всего потому, что повышение ставки ожидалось и было заранее учтено в цене. Крипторынок не получил нового сильного негативного сигнала, поэтому биткоин сохранил диапазон и даже завершил день небольшим ростом.
Однако устойчивость биткоина пока не означает начала нового ралли. Отток 612 миллионов долларов из спотовых ETF за последние два дня, охлаждение ончейн-показателей и неопределенность вокруг CLARITY Act говорят о снижении спроса. Для улучшения картины биткоину нужно закрепиться выше 77 343 долларов — тогда появится шанс на продолжение роста. Пока цена остается ниже этой отметки, сохраняется риск снижения к 74 000 долларов.
Дальнейшая динамика будет зависеть от возвращения потоков капитала в ETF, поведения фондового рынка и новых сигналов ФРС.
Рубль отыгрывает утраченное
Прогнозы:
По доллару наметилась коррекция в пользу российской валюты до уровней 82-87,5 рубля за доллар.
По евро границы торгового коридора на следующей неделе составят от 95 до 101 рубля за евро.
По юаню прогнозируем установление валютного диапазона в рамках 12,20-12,95 рубля за китайский юань.
Ноябрьские фьючерсы нефти марки Brent к последней полноценной торговой неделе сентября закрепляются в диапазоне 100-110 долларов, Urals - в пределах 110-120 долларов.
На фоне решений центробанков Европы и США наблюдаем всплеск спекулятивного интереса к драгметаллам, в ближайшие дни ждем колебаний в коридоре 4150-4450 долларов за тройскую унцию золота и 59,70-68,70 доллара за унцию серебра соответственно.
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