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Решение ФРС поддержало доллар

Решение ФРС поддержало доллар - 17.09.2026, ПРАЙМ

Решение ФРС поддержало доллар

Решение ФРС поддержало доллар на международном валютном рынке Forex, особенно в паре с евро. Ставка повышена на 25 базисных пунктов, до 3,75–4%, а руководство... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T15:32+0300

2026-09-17T15:32+0300

2026-09-17T15:32+0300

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Решение ФРС поддержало доллар на международном валютном рынке Forex, особенно в паре с евро. Ставка повышена на 25 базисных пунктов, до 3,75–4%, а руководство ФРС не ожидает ее снижения в этом году. Более того, часть чиновников допускает еще два повышения. На этом фоне американские активы становятся привлекательнее по доходности, тогда как ЕЦБ действует осторожнее и не обещает агрессивного ужесточения политики. Поэтому давление на евро может сохраниться. Пара евро/доллар способна снизиться к 1,1400, хотя затем возможен технический отскок в район 1,1550.Фондовые индексы и золото снизились, поскольку высокая ставка увеличивает стоимость кредитов, повышает доходность облигаций и делает доллар более привлекательным.Доходность десятилетних гособлигаций США достигла 5%, поэтому инвесторы начали пересматривать стоимость акций и сокращать позиции в защитных активах. Биткоин устоял прежде всего потому, что повышение ставки ожидалось и было заранее учтено в цене. Крипторынок не получил нового сильного негативного сигнала, поэтому биткоин сохранил диапазон и даже завершил день небольшим ростом.Однако устойчивость биткоина пока не означает начала нового ралли. Отток 612 миллионов долларов из спотовых ETF за последние два дня, охлаждение ончейн-показателей и неопределенность вокруг CLARITY Act говорят о снижении спроса. Для улучшения картины биткоину нужно закрепиться выше 77 343 долларов — тогда появится шанс на продолжение роста. Пока цена остается ниже этой отметки, сохраняется риск снижения к 74 000 долларов.Дальнейшая динамика будет зависеть от возвращения потоков капитала в ETF, поведения фондового рынка и новых сигналов ФРС.Рубль отыгрывает утраченноеВ течение третьей недели сентября ситуация на российском рынке несколько выправилась. Рубль восстанавливается после ощутимого падения на старте осени. Коррекция происходит ввиду ряда факторов: Минфин стал покупать золото и инвалюту в меньших объемах; ключевая ставка сохранена на текущем, все еще высоком уровне, и в монетарной политике наступила пауза. А растущие цены на нефть (баррель Urals стоит выше $110) обеспечивают комфортное внешнеторговое сальдо. Выручка от продажи валюты экспортерами насытит внутренний рынок валютой уже в конце месяца, это дополнительный поддерживающий фактор.Прогнозы:В паре евро/доллар решение ФРС о повышении ставки нивелировало разницу, и локальный рост прекратился. Котировки устремились к уровню 1,145.По доллару наметилась коррекция в пользу российской валюты до уровней 82-87,5 рубля за доллар.По евро границы торгового коридора на следующей неделе составят от 95 до 101 рубля за евро.По юаню прогнозируем установление валютного диапазона в рамках 12,20-12,95 рубля за китайский юань.Ноябрьские фьючерсы нефти марки Brent к последней полноценной торговой неделе сентября закрепляются в диапазоне 100-110 долларов, Urals - в пределах 110-120 долларов.На фоне решений центробанков Европы и США наблюдаем всплеск спекулятивного интереса к драгметаллам, в ближайшие дни ждем колебаний в коридоре 4150-4450 долларов за тройскую унцию золота и 59,70-68,70 доллара за унцию серебра соответственно.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"

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Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg

мнения аналитиков, рынок, финансы, сша, европа, forex, ецб, etf