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Названы самые популярные направления для путешествий с друзьями по России

Названы самые популярные направления для путешествий с друзьями по России - 17.09.2026, ПРАЙМ

Названы самые популярные направления для путешествий с друзьями по России

Краснодарский край и Алтай возглавили список российских направлений для путешествий с друзьями, свидетельствует опрос "Отелло" и 2ГИС, который есть в... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T21:43+0300

2026-09-17T21:43+0300

2026-09-17T21:43+0300

туризм

бизнес

россия

алтай

краснодарский край

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Краснодарский край и Алтай возглавили список российских направлений для путешествий с друзьями, свидетельствует опрос "Отелло" и 2ГИС, который есть в распоряжении издания "Ведомости. Город". Отмечается, что опрос проводился среди 1000 человек в возрасте от 18 до 55 лет из городов с населением более 500 тысяч человек. Статистическая погрешность не указана. "Краснодарский край и Алтай стали самыми популярными российскими направлениями для поездок с друзьями. Их выбрали 18% и 12% участников соответственно", - пишет издание. По данным опроса, далее в списке популярных направлений идут города Золотого кольца, Санкт-Петербург и Казань - по 8%. В топ-10 также вошли Ленинградская и Московская области - по 6%, Москва, Карелия и Калининград - по 5%, сообщает "Ведомости.Город". Уточняется, что выбор маршрута зависел от возраста: респонденты 18-34 лет чаще ездили в Краснодарский край, Калининград и Владивосток, 35-44 лет - на Алтай, 45-55 лет - в Подмосковье. В материале отмечается, что самыми популярными занятиями стали экскурсии и музеи - 45%, выезды на природу - 43% и пляжный отдых - 34%. Активный отдых и спорт выбрали - 19%, гастрономические поездки - 14%, клубы и вечеринки - 13%, а каждый десятый - фестивали, концерты или спортивные мероприятия, говорится в публикации. Больше половины - 55% проводили с попутчиками почти все время, 43% совмещали общую программу с самостоятельным отдыхом, пишет издание.

алтай

краснодарский край

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туризм, бизнес, россия, алтай, краснодарский край