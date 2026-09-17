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Путин проведет совещание по экономическим вопросам

Путин проведет совещание по экономическим вопросам - 17.09.2026, ПРАЙМ

Путин проведет совещание по экономическим вопросам

Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание по экономическим вопросам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T12:53+0300

2026-09-17T12:53+0300

2026-09-17T12:53+0300

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание по экономическим вопросам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Во второй половине дня президент планирует провести совещание по экономическим вопросам. Одно из регулярных совещаний, которое президент всегда проводит с участием руководства правительства, экономического блока, а также руководителя администрации президента", - сказал Песков журналистам. Песков добавил, что российский лидер в четверг также проведет ряд внутренних встреч.

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россия, дмитрий песков, владимир путин