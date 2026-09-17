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Путин провел совещание по экономическим вопросам - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Путин провел совещание по экономическим вопросам
Путин провел совещание по экономическим вопросам - 17.09.2026, ПРАЙМ
Путин провел совещание по экономическим вопросам
Президент России Владимир Путин провел в четверг в Кремле совещание по экономическим вопросам. | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T20:37+0300
2026-09-17T21:00+0300
россия
владимир путин
александр новак
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел в четверг в Кремле совещание по экономическим вопросам.В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, вице-премьер Марат Хуснуллин, вице-премьер Татьяна Голикова, первый вице-премьер Денис Мантуров, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, вице-премьер Александр Новак, а также первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.На предыдущем совещании, состоявшемся в конце июля, участники обсудили актуальную ситуацию в российской экономике, вопросы банковского кредитования и меры поддержки регионов. С докладом выступил вице-премьер РФ Александр Новак.На прошлой неделе российский лидер во время мероприятий саммита БРИКС в Нью-Дели отмечал, что в экономике РФ запущены структурные изменения, которые сделали ее более сильной и устойчивой. Так, с 2023 по 2025 годы ВВП прибавил 10,3%, а безработица опустилась до исторически рекордных для страны 2,3%
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россия, владимир путин, александр новак
РОССИЯ, Владимир Путин, Александр Новак
20:37 17.09.2026 (обновлено: 21:00 17.09.2026)
 

Путин провел совещание по экономическим вопросам

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел в четверг в Кремле совещание по экономическим вопросам.
В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, вице-премьер Марат Хуснуллин, вице-премьер Татьяна Голикова, первый вице-премьер Денис Мантуров, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, вице-премьер Александр Новак, а также первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
На предыдущем совещании, состоявшемся в конце июля, участники обсудили актуальную ситуацию в российской экономике, вопросы банковского кредитования и меры поддержки регионов. С докладом выступил вице-премьер РФ Александр Новак.
На прошлой неделе российский лидер во время мероприятий саммита БРИКС в Нью-Дели отмечал, что в экономике РФ запущены структурные изменения, которые сделали ее более сильной и устойчивой. Так, с 2023 по 2025 годы ВВП прибавил 10,3%, а безработица опустилась до исторически рекордных для страны 2,3%
 
РОССИЯВладимир ПутинАлександр Новак
 
 
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