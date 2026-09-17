https://1prime.ru/20260917/putin-873405092.html
Путин провел совещание по экономическим вопросам
Путин провел совещание по экономическим вопросам - 17.09.2026, ПРАЙМ
Путин провел совещание по экономическим вопросам
Президент России Владимир Путин провел в четверг в Кремле совещание по экономическим вопросам. | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T20:37+0300
2026-09-17T20:37+0300
2026-09-17T21:00+0300
россия
владимир путин
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873405092.jpg?1789668049
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел в четверг в Кремле совещание по экономическим вопросам.В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, вице-премьер Марат Хуснуллин, вице-премьер Татьяна Голикова, первый вице-премьер Денис Мантуров, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, вице-премьер Александр Новак, а также первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.На предыдущем совещании, состоявшемся в конце июля, участники обсудили актуальную ситуацию в российской экономике, вопросы банковского кредитования и меры поддержки регионов. С докладом выступил вице-премьер РФ Александр Новак.На прошлой неделе российский лидер во время мероприятий саммита БРИКС в Нью-Дели отмечал, что в экономике РФ запущены структурные изменения, которые сделали ее более сильной и устойчивой. Так, с 2023 по 2025 годы ВВП прибавил 10,3%, а безработица опустилась до исторически рекордных для страны 2,3%
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, александр новак
РОССИЯ, Владимир Путин, Александр Новак
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел в четверг в Кремле совещание по экономическим вопросам.
В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, вице-премьер Марат Хуснуллин, вице-премьер Татьяна Голикова, первый вице-премьер Денис Мантуров, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, вице-премьер Александр Новак, а также первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
На предыдущем совещании, состоявшемся в конце июля, участники обсудили актуальную ситуацию в российской экономике, вопросы банковского кредитования и меры поддержки регионов. С докладом выступил вице-премьер РФ Александр Новак.
На прошлой неделе российский лидер во время мероприятий саммита БРИКС в Нью-Дели отмечал, что в экономике РФ запущены структурные изменения, которые сделали ее более сильной и устойчивой. Так, с 2023 по 2025 годы ВВП прибавил 10,3%, а безработица опустилась до исторически рекордных для страны 2,3%