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Путин провел совещание по экономическим вопросам

Путин провел совещание по экономическим вопросам - 17.09.2026, ПРАЙМ

Путин провел совещание по экономическим вопросам

Президент России Владимир Путин провел в четверг в Кремле совещание по экономическим вопросам. | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T20:37+0300

2026-09-17T20:37+0300

2026-09-17T21:00+0300

россия

владимир путин

александр новак

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел в четверг в Кремле совещание по экономическим вопросам.В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, вице-премьер Марат Хуснуллин, вице-премьер Татьяна Голикова, первый вице-премьер Денис Мантуров, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, вице-премьер Александр Новак, а также первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.На предыдущем совещании, состоявшемся в конце июля, участники обсудили актуальную ситуацию в российской экономике, вопросы банковского кредитования и меры поддержки регионов. С докладом выступил вице-премьер РФ Александр Новак.На прошлой неделе российский лидер во время мероприятий саммита БРИКС в Нью-Дели отмечал, что в экономике РФ запущены структурные изменения, которые сделали ее более сильной и устойчивой. Так, с 2023 по 2025 годы ВВП прибавил 10,3%, а безработица опустилась до исторически рекордных для страны 2,3%

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россия, владимир путин, александр новак