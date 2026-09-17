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Путин отметил рост потребительского спроса в России

Путин отметил рост потребительского спроса в России - 17.09.2026, ПРАЙМ

Путин отметил рост потребительского спроса в России

Президент РФ Владимир Путин отметил рост потребительского спроса в России, добавив, что за семь месяцев 2026 года розничные продажи выросли на 5,4%. | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T20:51+0300

2026-09-17T20:51+0300

2026-09-17T20:51+0300

бизнес

россия

владимир путин

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил рост потребительского спроса в России, добавив, что за семь месяцев 2026 года розничные продажи выросли на 5,4%. Глава государства провел в четверг в Кремле совещание по экономическим вопросам. "Стабильная ситуация на рынке труда и рост доходов населения отражаются и на потребительском спросе. Розничные продажи за семь месяцев текущего года выросли на 5,4%", - сказал Путин в ходе совещания.Он отметил, что усилия Центрального банка России и правительства по снижению инфляции дают результат."По состоянию на 14 сентября инфляция составила 6,2%, это заметно ниже прошлогоднего уровня", - добавил президент.Согласно последнему прогнозу Банка России, инфляция по итогам 2026 года составит 6-7%, в 2027 году вернется к уровню 4% и будет находиться на этой цели в дальнейшем.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, владимир путин