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РАНХиГС займется отправкой госслужащих на обучение в Малайзию - 17.09.2026, ПРАЙМ
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РАНХиГС займется отправкой госслужащих на обучение в Малайзию
РАНХиГС займется отправкой госслужащих на обучение в Малайзию - 17.09.2026, ПРАЙМ
РАНХиГС займется отправкой госслужащих на обучение в Малайзию
Президент России Владимир Путин поручил РАНХиГСу организовать дополнительное профессиональное образование федеральных государственных гражданских служащих в... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T22:44+0300
2026-09-17T22:49+0300
малайзия
владимир путин
ранхигс
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил РАНХиГСу организовать дополнительное профессиональное образование федеральных государственных гражданских служащих в Малайзии в 2026 году, соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов. "Российская академия народного хозяйства и государственной службы в пределах цены государственного контракта на оказание услуг... разрабатывает совместно с образовательными организациями Малайзии учебные планы, осуществляет учебно-методическое сопровождение обучения гражданских служащих за пределами территории Российской Федерации", - говорится в документе. Согласно распоряжению, академия также обеспечит организационно-техническое сопровождение групп служащих, выезжающих за рубеж, и возьмет на себя расходы на оплату труда преподавателей, наем жилья и транспорт, включая авиабилеты. По окончании обучения в месячный срок РАНХиГС представит в Минтруд обобщенные предложения об использовании зарубежного опыта госуправления в системе управления РФ. Предельный срок, на который заключается госконтракт, - 25 декабря 2026 года. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
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малайзия, владимир путин, ранхигс
МАЛАЙЗИЯ, Владимир Путин, РАНХиГС
22:44 17.09.2026 (обновлено: 22:49 17.09.2026)
 
РАНХиГС займется отправкой госслужащих на обучение в Малайзию

Путин поручил РАНХиГСу организовать обучение российских госслужащих в Малайзии в 2026 году

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил РАНХиГСу организовать дополнительное профессиональное образование федеральных государственных гражданских служащих в Малайзии в 2026 году, соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов.
"Российская академия народного хозяйства и государственной службы в пределах цены государственного контракта на оказание услуг... разрабатывает совместно с образовательными организациями Малайзии учебные планы, осуществляет учебно-методическое сопровождение обучения гражданских служащих за пределами территории Российской Федерации", - говорится в документе.
Согласно распоряжению, академия также обеспечит организационно-техническое сопровождение групп служащих, выезжающих за рубеж, и возьмет на себя расходы на оплату труда преподавателей, наем жилья и транспорт, включая авиабилеты.
По окончании обучения в месячный срок РАНХиГС представит в Минтруд обобщенные предложения об использовании зарубежного опыта госуправления в системе управления РФ.
Предельный срок, на который заключается госконтракт, - 25 декабря 2026 года. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
 
МАЛАЙЗИЯВладимир ПутинРАНХиГС
 
 
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