https://1prime.ru/20260917/ranhigs-873409718.html

РАНХиГС займется отправкой госслужащих на обучение в Малайзию

РАНХиГС займется отправкой госслужащих на обучение в Малайзию - 17.09.2026, ПРАЙМ

РАНХиГС займется отправкой госслужащих на обучение в Малайзию

Президент России Владимир Путин поручил РАНХиГСу организовать дополнительное профессиональное образование федеральных государственных гражданских служащих в... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T22:44+0300

2026-09-17T22:44+0300

2026-09-17T22:49+0300

малайзия

владимир путин

ранхигс

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил РАНХиГСу организовать дополнительное профессиональное образование федеральных государственных гражданских служащих в Малайзии в 2026 году, соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов. "Российская академия народного хозяйства и государственной службы в пределах цены государственного контракта на оказание услуг... разрабатывает совместно с образовательными организациями Малайзии учебные планы, осуществляет учебно-методическое сопровождение обучения гражданских служащих за пределами территории Российской Федерации", - говорится в документе. Согласно распоряжению, академия также обеспечит организационно-техническое сопровождение групп служащих, выезжающих за рубеж, и возьмет на себя расходы на оплату труда преподавателей, наем жилья и транспорт, включая авиабилеты. По окончании обучения в месячный срок РАНХиГС представит в Минтруд обобщенные предложения об использовании зарубежного опыта госуправления в системе управления РФ. Предельный срок, на который заключается госконтракт, - 25 декабря 2026 года. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

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малайзия, владимир путин, ранхигс