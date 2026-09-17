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Американские разработчики ИИ получают вдвое больше китайских, пишут СМИ

Американские разработчики ИИ получают вдвое больше китайских, пишут СМИ - 17.09.2026, ПРАЙМ

Американские разработчики ИИ получают вдвое больше китайских, пишут СМИ

Американские разработчики искусственного интеллекта, такие как OpenAI и Anthropic, зарабатывают в десятки раз больше своих китайских конкурентов, утверждает... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T15:41+0300

2026-09-17T15:41+0300

2026-09-17T15:43+0300

технологии

мировая экономика

alibaba

cnbc

openai

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ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Американские разработчики искусственного интеллекта, такие как OpenAI и Anthropic, зарабатывают в десятки раз больше своих китайских конкурентов, утверждает телеканал CNBC со ссылкой на исследование американского центра Rhodium Group. "Все китайские модели искусственного интеллекта, вместе взятые, приносят лишь около 10% дохода, о котором отчитываются OpenAI и Anthropic", - говорится в материале. По данным исследователей, китайские компании-разработчики за прошлый год заработали значительно меньше американских. Так, DeepSeek за год зарабатывает 500 миллионов долларов, MiniMax - 800 млн, а Z.ai - 1 миллиард долларов. Среди китайских разработчиков больше всего зарабатывают владелец популярного сервиса коротких видео TikTok - ByteDance - и интернет-компания Alibaba. "Но даже с учетом 4 миллиардов долларов ByteDance и 2,4 миллиарда Alibaba, это все равно намного меньше, чем 40 миллиардов долларов, заработанных только OpenAI, не говоря уже о 65 миллиардах Anthropic", - отмечается в материале. При этом, по мнению исследователей, низкие доходы не отпугивают инвесторов от китайских компаний, обеспечивая им хорошие прогнозы роста.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, alibaba, cnbc, openai