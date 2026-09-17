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Регулятор Турции подал заявления в прокуратуру из-за манипуляций акциями - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Регулятор Турции подал заявления в прокуратуру из-за манипуляций акциями
Регулятор Турции подал заявления в прокуратуру из-за манипуляций акциями - 17.09.2026, ПРАЙМ
Регулятор Турции подал заявления в прокуратуру из-за манипуляций акциями
Турецкий регулятор рынка капитала подал заявления в прокуратуру в отношении десятков лиц по подозрению в манипулировании акциями трех компаний после снижения... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T11:02+0300
2026-09-17T11:18+0300
акции
финансы
borsa istanbul
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АНКАРА, 17 сен - ПРАЙМ. Турецкий регулятор рынка капитала подал заявления в прокуратуру в отношении десятков лиц по подозрению в манипулировании акциями трех компаний после снижения индекса Стамбульской биржи, сообщило агентство Bloomberg. Регуляторные меры последовали после резкого падения турецкого фондового рынка. В среду индекс Borsa Istanbul 100 снижался более чем на 5%, а инвесторы вывели из инвестиционных фондов около 55 миллиардов лир. "Регулятор подал заявления в прокуратуру в отношении 38 человек и запретил им торговать на бирже в течение двух лет", - говорится в сообщении. Решение Совета по рынкам капитала Турции (SPK) касается операций с акциями Katılımevim, Gündoğdu Gıda и Destek Finans Faktoring. Регулятор также ввел двухлетний запрет на торговлю акциями Katılımevim для управляющей компании Pusula Portföy. По данным издания, руководители Pusula Portföy также вошли в число лиц, в отношении которых направлены заявления в прокуратуру. Компания Pusula ранее столкнулась с проблемами при выполнении заявок инвесторов на погашение паев некоторых фондов. Акции трех компаний, ставших предметом расследования, ранее значительно подорожали. В частности, цена бумаг Katılımevim до недавнего снижения прибавила более 300% с начала года, а затем потеряла почти 59% за две недели. Акции Gündoğdu Gıda также подорожали более чем на 140% с начала года, несмотря на падение капитализации более чем на 75% от июльского максимума.
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акции, финансы, borsa istanbul
Акции, Финансы, Borsa Istanbul
11:02 17.09.2026 (обновлено: 11:18 17.09.2026)
 
Регулятор Турции подал заявления в прокуратуру из-за манипуляций акциями

Bloomberg: турецкий регулятор подал в прокуратуру заявления о манипуляциях акциями

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АНКАРА, 17 сен - ПРАЙМ. Турецкий регулятор рынка капитала подал заявления в прокуратуру в отношении десятков лиц по подозрению в манипулировании акциями трех компаний после снижения индекса Стамбульской биржи, сообщило агентство Bloomberg.
Регуляторные меры последовали после резкого падения турецкого фондового рынка. В среду индекс Borsa Istanbul 100 снижался более чем на 5%, а инвесторы вывели из инвестиционных фондов около 55 миллиардов лир.
"Регулятор подал заявления в прокуратуру в отношении 38 человек и запретил им торговать на бирже в течение двух лет", - говорится в сообщении.
Решение Совета по рынкам капитала Турции (SPK) касается операций с акциями Katılımevim, Gündoğdu Gıda и Destek Finans Faktoring. Регулятор также ввел двухлетний запрет на торговлю акциями Katılımevim для управляющей компании Pusula Portföy.
По данным издания, руководители Pusula Portföy также вошли в число лиц, в отношении которых направлены заявления в прокуратуру. Компания Pusula ранее столкнулась с проблемами при выполнении заявок инвесторов на погашение паев некоторых фондов.
Акции трех компаний, ставших предметом расследования, ранее значительно подорожали. В частности, цена бумаг Katılımevim до недавнего снижения прибавила более 300% с начала года, а затем потеряла почти 59% за две недели. Акции Gündoğdu Gıda также подорожали более чем на 140% с начала года, несмотря на падение капитализации более чем на 75% от июльского максимума.
 
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