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Регулятор Турции подал заявления в прокуратуру из-за манипуляций акциями

Регулятор Турции подал заявления в прокуратуру из-за манипуляций акциями - 17.09.2026, ПРАЙМ

Регулятор Турции подал заявления в прокуратуру из-за манипуляций акциями

Турецкий регулятор рынка капитала подал заявления в прокуратуру в отношении десятков лиц по подозрению в манипулировании акциями трех компаний после снижения... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T11:02+0300

2026-09-17T11:02+0300

2026-09-17T11:18+0300

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АНКАРА, 17 сен - ПРАЙМ. Турецкий регулятор рынка капитала подал заявления в прокуратуру в отношении десятков лиц по подозрению в манипулировании акциями трех компаний после снижения индекса Стамбульской биржи, сообщило агентство Bloomberg. Регуляторные меры последовали после резкого падения турецкого фондового рынка. В среду индекс Borsa Istanbul 100 снижался более чем на 5%, а инвесторы вывели из инвестиционных фондов около 55 миллиардов лир. "Регулятор подал заявления в прокуратуру в отношении 38 человек и запретил им торговать на бирже в течение двух лет", - говорится в сообщении. Решение Совета по рынкам капитала Турции (SPK) касается операций с акциями Katılımevim, Gündoğdu Gıda и Destek Finans Faktoring. Регулятор также ввел двухлетний запрет на торговлю акциями Katılımevim для управляющей компании Pusula Portföy. По данным издания, руководители Pusula Portföy также вошли в число лиц, в отношении которых направлены заявления в прокуратуру. Компания Pusula ранее столкнулась с проблемами при выполнении заявок инвесторов на погашение паев некоторых фондов. Акции трех компаний, ставших предметом расследования, ранее значительно подорожали. В частности, цена бумаг Katılımevim до недавнего снижения прибавила более 300% с начала года, а затем потеряла почти 59% за две недели. Акции Gündoğdu Gıda также подорожали более чем на 140% с начала года, несмотря на падение капитализации более чем на 75% от июльского максимума.

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акции, финансы, borsa istanbul