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Решетников возглавил наблюдательный совет Фонда развития малых предприятий
Решетников возглавил наблюдательный совет Фонда развития малых предприятий - 17.09.2026, ПРАЙМ
Решетников возглавил наблюдательный совет Фонда развития малых предприятий
Президент России Владимир Путин назначил министра экономического развития Максима Решетникова председателем наблюдательного совета Фонда развития малых... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T21:17+0300
2026-09-17T21:17+0300
2026-09-17T21:17+0300
россия
финансы
максим решетников
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил министра экономического развития Максима Решетникова председателем наблюдательного совета Фонда развития малых предприятий в научно-технической сфере сроком на пять лет, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить министра экономического развития Российской Федерации Решетникова Максима Геннадьевича председателем наблюдательного совета федерального государственного бюджетного учреждения "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" сроком на пять лет", - говорится в документе.
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россия, финансы, максим решетников, владимир путин
РОССИЯ, Финансы, Максим Решетников, Владимир Путин
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил министра экономического развития Максима Решетникова председателем наблюдательного совета Фонда развития малых предприятий в научно-технической сфере сроком на пять лет, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить министра экономического развития Российской Федерации Решетникова Максима Геннадьевича председателем наблюдательного совета федерального государственного бюджетного учреждения "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" сроком на пять лет", - говорится в документе.