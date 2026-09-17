Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Решетников возглавил наблюдательный совет Фонда развития малых предприятий - 17.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260917/reshetnikov-873406695.html
Решетников возглавил наблюдательный совет Фонда развития малых предприятий
Решетников возглавил наблюдательный совет Фонда развития малых предприятий - 17.09.2026, ПРАЙМ
Решетников возглавил наблюдательный совет Фонда развития малых предприятий
Президент России Владимир Путин назначил министра экономического развития Максима Решетникова председателем наблюдательного совета Фонда развития малых... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T21:17+0300
2026-09-17T21:17+0300
россия
финансы
максим решетников
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873406695.jpg?1789669024
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил министра экономического развития Максима Решетникова председателем наблюдательного совета Фонда развития малых предприятий в научно-технической сфере сроком на пять лет, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить министра экономического развития Российской Федерации Решетникова Максима Геннадьевича председателем наблюдательного совета федерального государственного бюджетного учреждения "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" сроком на пять лет", - говорится в документе.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, максим решетников, владимир путин
РОССИЯ, Финансы, Максим Решетников, Владимир Путин
21:17 17.09.2026
 

Решетников возглавил наблюдательный совет Фонда развития малых предприятий

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил министра экономического развития Максима Решетникова председателем наблюдательного совета Фонда развития малых предприятий в научно-технической сфере сроком на пять лет, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить министра экономического развития Российской Федерации Решетникова Максима Геннадьевича председателем наблюдательного совета федерального государственного бюджетного учреждения "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" сроком на пять лет", - говорится в документе.
 
РОССИЯФинансыМаксим РешетниковВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала