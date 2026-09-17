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Нефть выше 100, инфляция ускоряется: рынки в зоне риска

Нефть выше 100, инфляция ускоряется: рынки в зоне риска - 17.09.2026, ПРАЙМ

Нефть выше 100, инфляция ускоряется: рынки в зоне риска

Рост стоимости энергетики и глобальных заимствований из-за войны на Ближнем Востоке толкает экономики и рынки к периоду высокой инфляции и медленного роста,... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T16:44+0300

2026-09-17T16:44+0300

2026-09-17T16:44+0300

мировая экономика

сша

европа

reuters

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ближний восток

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МОСКВА, 17 сент — ПРАЙМ. Рост стоимости энергетики и глобальных заимствований из-за войны на Ближнем Востоке толкает экономики и рынки к периоду высокой инфляции и медленного роста, пишет Reuters. Нефть снова превысила 100 долларов за баррель — на 50 процентов выше довоенного уровня, дизель приближается к рекордам, а европейский газ находится на максимуме с 2022 года."До сих пор это была просто история товаров и ставок. Это не была история акций и кредитной истории. Мы начинаем беспокоиться, что можем прийти к точке, когда это начнёт оказывать влияние на капитал и кредит", — заявил руководитель макростратегии LGIM Крис Джеффери.Инфляция в еврозоне ускорилась до 3,3 процента в августе с 2,9 процента в июле, в США удержалась на уровне 3,4 процента. Рынки свопов ожидают инфляцию в еврозоне около 3,5 процента в следующем году. Трейдеры закладывают почти полный пункт повышения ставок ЕЦБ и минимум два повышения ФРС после шага в среду. Банк Англии ожидает инфляцию выше 4 процентов к началу 2027 года.Потребители оказываются под давлением: стоимость топлива растёт, счета за энергию зимой могут вырасти, особенно в Европе, где запасы топлива на 15-летнем минимуме. Средняя ставка по 30-летней ипотеке в США превысила 6,7 процента. Акции потребительского сектора падают: в США — почти на 6 процентов с начала года, в Европе — на 17 процентов. Инвесторы опасаются, что рост не выдержит более высоких затрат на энергию и заимствования.

сша

европа

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мировая экономика, сша, европа, reuters, ецб, ближний восток