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Международные резервы России за неделю выросли на 4,7 миллиарда долларов

Международные резервы России за неделю выросли на 4,7 миллиарда долларов - 17.09.2026, ПРАЙМ

Международные резервы России за неделю выросли на 4,7 миллиарда долларов

Международные резервы России с 4 по 11 сентября увеличились на 4,7 миллиарда долларов и составили 758,2 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T16:07+0300

2026-09-17T16:07+0300

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Международные резервы России с 4 по 11 сентября увеличились на 4,7 миллиарда долларов и составили 758,2 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 11 сентября 2026 года составили 758,2 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 4,7 миллиарда долларов США, или на 0,6%, в основном из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении. Международные резервы РФ по состоянию на конец дня 4 сентября составляли 753,5 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

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финансы, россия, сша, банк россии, мвф