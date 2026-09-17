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Rheinmetall разрабатывает человекоподобных роботов для нужд ВС Германии
Rheinmetall разрабатывает человекоподобных роботов для нужд ВС Германии - 17.09.2026, ПРАЙМ
Rheinmetall разрабатывает человекоподобных роботов для нужд ВС Германии
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall ведет разработку человекоподобных роботов для нужд вооруженных сил, сообщил глава компании Армин Паппергер. | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T10:37+0300
2026-09-17T10:37+0300
2026-09-17T10:37+0300
европа
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rheinmetall
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БЕРЛИН, 17 сен - ПРАЙМ. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall ведет разработку человекоподобных роботов для нужд вооруженных сил, сообщил глава компании Армин Паппергер. "Роботы обязательно появятся, это совершенно очевидно. У нас в Бремене есть исследовательский центр, который занимается человекоподобными роботами. Мы работаем над ними", - сказал Паппергер в интервью телеканалу Euronews. Глава концерна уточнил, что в настоящее время проекты еще не доведены до стадии серийного производства, по этой причине Rheinmetall пока не проводил публичных презентаций образцов. При этом он подчеркнул, что концерн уже инвестирует в это направление "очень большие средства". Rheinmetall - один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. В конце 2023 года газета Financial Times назвала Rheinmetall одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности.
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европа, германия, украина, rheinmetall, financial times
ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Rheinmetall, Financial Times
Rheinmetall разрабатывает человекоподобных роботов для нужд ВС Германии
Глава Rheinmetall Паппергер: в Германии разрабатывают роботов для нужд ВС