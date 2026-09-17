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Итальянских аграриев уличили в продаже неорганического риса под видом "био"

Итальянских аграриев уличили в продаже неорганического риса под видом "био" - 17.09.2026, ПРАЙМ

Итальянских аграриев уличили в продаже неорганического риса под видом "био"

Финансовая гвардия Италии изъяла имущество на сумму около 10 миллионов евро у группы сельхозпроизводителей на севере страны, которые, по версии следствия,... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T18:44+0300

2026-09-17T18:44+0300

2026-09-17T18:44+0300

сельское хозяйство

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РИМ, 17 сен - ПРАЙМ. Финансовая гвардия Италии изъяла имущество на сумму около 10 миллионов евро у группы сельхозпроизводителей на севере страны, которые, по версии следствия, продавали выращенный с использованием запрещенных веществ рис под видом органического, сообщило силовое ведомство. "Проведенное в 2023 году расследование выявило, что производство органического риса, заявленное 14 сельскохозяйственными предприятиями провинции Павия, уже при первой проверке казавшееся несовместимым с площадью земель, отведенных под такие культуры, на самом деле осуществлялось с использованием запрещенных средств", - говорится в сообщении прокуратуры, которое приводит фингвардия. Обыски на предприятиях привели к изъятию значительных объемов запрещенных пестицидов и удобрений, а также документов, подтверждающих предполагаемые нарушения. Как отмечается в сообщении, эти нарушения ранее также выявлялись в ходе телефонных прослушиваний. Согласно материалам расследования, предприниматели реализовали около 40 тысяч тонн риса как органического, получив за счет более высокой цены свыше 9,8 миллиона евро. Кроме того, они, предположительно, незаконно получили около 400 тысяч евро государственных субсидий в рамках региональных программ развития сельских территорий, связанных с общей сельскохозяйственной политикой Евросоюза.

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сельское хозяйство, мировая экономика, италия, ес, рис