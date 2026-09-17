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Структурного риска для Стамбульской фондовой биржи нет - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Структурного риска для Стамбульской фондовой биржи нет
Структурного риска для Стамбульской фондовой биржи нет - 17.09.2026, ПРАЙМ
Структурного риска для Стамбульской фондовой биржи нет
Структурного риска для Стамбульской фондовой биржи и в целом для рынка капитала нет, несмотря на резкое падение котировок акций в среду, заявил Финансовый... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T10:53+0300
2026-09-17T10:53+0300
финансы
банки
турция
borsa istanbul
стамбульская фондовая биржа
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АНКАРА, 17 сен - ПРАЙМ. Структурного риска для Стамбульской фондовой биржи и в целом для рынка капитала нет, несмотря на резкое падение котировок акций в среду, заявил Финансовый комитет по стабильности Турции. В среду индекс Borsa Istanbul 100 снижался более чем на 5%, а инвесторы вывели из инвестиционных фондов около 55 миллиардов лир. Власти Турции начали расследование в отношении манипуляций на рынке. "На Borsa Istanbul и рынках капитала структурного риска нет; необходимые меры для устранения проблем с ликвидностью и предотвращения риска распространения будут приняты в кратчайшие сроки", - говорится в заявлении. Комитет отметил, что колебания на финансовых рынках обусловлены проблемами с кредитованием и ликвидностью в отдельных фондах. В свою очередь ранее в четверг турецкий центробанк заявил, что объем финансирования, предоставляемого посредством еженедельных аукционов репо, будет увеличен, лимиты заимствований банков будут обновлены, а ставки дисконта по обеспечению снижены.
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192
40
192
40
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5
4.7
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финансы, банки, турция, borsa istanbul, стамбульская фондовая биржа
Финансы, Банки, ТУРЦИЯ, Borsa Istanbul, Стамбульская фондовая биржа
10:53 17.09.2026
 
Структурного риска для Стамбульской фондовой биржи нет

Финансовый комитет Турции: структурного риска для фондовой биржи нет

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АНКАРА, 17 сен - ПРАЙМ. Структурного риска для Стамбульской фондовой биржи и в целом для рынка капитала нет, несмотря на резкое падение котировок акций в среду, заявил Финансовый комитет по стабильности Турции.
В среду индекс Borsa Istanbul 100 снижался более чем на 5%, а инвесторы вывели из инвестиционных фондов около 55 миллиардов лир. Власти Турции начали расследование в отношении манипуляций на рынке.
"На Borsa Istanbul и рынках капитала структурного риска нет; необходимые меры для устранения проблем с ликвидностью и предотвращения риска распространения будут приняты в кратчайшие сроки", - говорится в заявлении.
Комитет отметил, что колебания на финансовых рынках обусловлены проблемами с кредитованием и ликвидностью в отдельных фондах.
В свою очередь ранее в четверг турецкий центробанк заявил, что объем финансирования, предоставляемого посредством еженедельных аукционов репо, будет увеличен, лимиты заимствований банков будут обновлены, а ставки дисконта по обеспечению снижены.
 
ФинансыБанкиТУРЦИЯBorsa IstanbulСтамбульская фондовая биржа
 
 
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