https://1prime.ru/20260917/rosnedra-873392931.html

Роснедра ожидают роста добычи меди в России в 2 раза к 2035 году

Роснедра ожидают роста добычи меди в России в 2 раза к 2035 году - 17.09.2026, ПРАЙМ

Роснедра ожидают роста добычи меди в России в 2 раза к 2035 году

Роснедра ожидают, что добыча меди в России увеличится в 2 раза, до 2,5 миллиона тонн к 2035 году, по мере реализации проектов, которые сейчас находятся в... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T15:40+0300

2026-09-17T15:40+0300

2026-09-17T15:40+0300

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Роснедра ожидают, что добыча меди в России увеличится в 2 раза, до 2,5 миллиона тонн к 2035 году, по мере реализации проектов, которые сейчас находятся в активной стадии, заявил журналистам руководитель Роснедр Олег Казанов. "Мы почти в 2 раза увеличим добычу меди в России, до уровня 2,5 миллиона тонн, когда реализуются все проекты, которые сейчас в активной фазе… Это горизонт 2035 года", - сказал он в кулуарах конференции ШОС по лучшим практикам недропользования, приуроченной к 25-летию организации.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, россия, роснедра, шос