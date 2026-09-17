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Роснедра ожидают роста добычи меди в России в 2 раза к 2035 году
Роснедра ожидают роста добычи меди в России в 2 раза к 2035 году - 17.09.2026, ПРАЙМ
Роснедра ожидают роста добычи меди в России в 2 раза к 2035 году
Роснедра ожидают, что добыча меди в России увеличится в 2 раза, до 2,5 миллиона тонн к 2035 году, по мере реализации проектов, которые сейчас находятся в... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T15:40+0300
2026-09-17T15:40+0300
2026-09-17T15:40+0300
промышленность
россия
роснедра
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Роснедра ожидают, что добыча меди в России увеличится в 2 раза, до 2,5 миллиона тонн к 2035 году, по мере реализации проектов, которые сейчас находятся в активной стадии, заявил журналистам руководитель Роснедр Олег Казанов. "Мы почти в 2 раза увеличим добычу меди в России, до уровня 2,5 миллиона тонн, когда реализуются все проекты, которые сейчас в активной фазе… Это горизонт 2035 года", - сказал он в кулуарах конференции ШОС по лучшим практикам недропользования, приуроченной к 25-летию организации.
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промышленность, россия, роснедра, шос
Промышленность, РОССИЯ, Роснедра, ШОС
Роснедра ожидают роста добычи меди в России в 2 раза к 2035 году
Глава Роснедр Казанов: добыча меди в России увеличится в два раза к 2035 году