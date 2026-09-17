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Роснедра не планируют расширять отказ от упрощенной системы получения недр

Роснедра не планируют расширять отказ от упрощенной системы получения недр - 17.09.2026, ПРАЙМ

Роснедра не планируют расширять отказ от упрощенной системы получения недр

Роснедра пока больше не планируют расширять список полезных ископаемых, в отношении которых запрещается заявительный принцип, рассказал РИА Новости руководитель | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T22:26+0300

2026-09-17T22:26+0300

2026-09-17T22:34+0300

россия

роснедра

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Роснедра пока больше не планируют расширять список полезных ископаемых, в отношении которых запрещается заявительный принцип, рассказал РИА Новости руководитель агентства Олег Казанов. Заявительный принцип позволяет компаниям получать право пользования участками недр для геологического изучения без конкурса или аукциона при соблюдении ряда требований. В этом году в России отказались от заявительного механизма предоставления участков недр, содержащих россыпное золото и углеводороды. "На данный момент итерация завершена - золото рассыпное, углеводороды, все. На этом этапе, считаем, что оснований пока нет… Прямо сейчас никаких реализуемых планов нет", - ответил Казанов на вопрос, планируется ли расширить перечень полезных ископаемых, в отношении которых не будет действовать заявительный принцип. Казанов при этом подчеркнул, что все будет зависеть от экономической ситуации. "Нам нужно соблюсти интересы жителей регионов, общества, требующего соблюдения норм экологической безопасности и рационального использования недр. С другой стороны, чтобы развивалась экономика. Это надо балансировать в зависимости от конкретной экономической ситуации", - заключил руководитель Роснедр.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, роснедра