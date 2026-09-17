https://1prime.ru/20260917/rosseti-873381603.html

"Россети" переходят на усиленный режим работы в преддверии голосования

"Россети" переходят на усиленный режим работы в преддверии голосования - 17.09.2026, ПРАЙМ

"Россети" переходят на усиленный режим работы в преддверии голосования

"Россети" переходят на усиленный режим работы в преддверии единого дня голосования, сообщила компания. | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T10:35+0300

2026-09-17T10:35+0300

2026-09-17T10:36+0300

владимир путин

россети

госдума

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. "Россети" переходят на усиленный режим работы в преддверии единого дня голосования, сообщила компания. Замгендиректора – главный инженер "Россетей" Евгений Ляпунов провел специальный штаб, посвященный работе электросетевого комплекса во время проведения единого дня голосования 18-20 сентября. "Во всех филиалах – МЭС и дочерних сетевых компаниях усилен контроль за функционированием энергообъектов, организовано круглосуточное дежурство руководителей и производственного персонала. На случай возможных аварийно-восстановительных работ готовы свыше 10,5 тысячи бригад – около 50 тысяч человек, порядка 8 тысяч резервных источников (более 670 МВт мощности)", - сообщила компания. Энергетики подготовились заблаговременно, в частности, провели внеплановые осмотры ЛЭП и оборудования, противопожарные проверки. Организовано взаимодействие с органами власти, региональными штабами, а также операторами центров обработки данных и узлов связи. "Повышенное внимание уделяется регионам, где прогнозируются неблагоприятные погодные явления. Отдельно были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности персонала и энергообъектов", - добавили в "Россетях". Напрямую от объектов "Россетей" будут запитаны свыше 50 тысяч избирательных комиссий и участков, еще порядка 28 тысяч – через смежные территориальные сетевые организации. Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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владимир путин, россети, госдума