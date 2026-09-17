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ВАРПЭ: две трети детей в России едят рыбу дома
ВАРПЭ: две трети детей в России едят рыбу дома - 17.09.2026, ПРАЙМ
ВАРПЭ: две трети детей в России едят рыбу дома
Две трети детей в России едят рыбу дома, но ассортимент детских рыбных блюд пока недостаточен, сообщили РИА Новости во Всероссийской ассоциации... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T04:09+0300
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общество
дальний восток
варпэ
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Две трети детей в России едят рыбу дома, но ассортимент детских рыбных блюд пока недостаточен, сообщили РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).
"В России 66% детей едят рыбу дома, при этом 78% родителей отметили, что в школе их дети отказываются от рыбных блюд", - отметили в ассоциации.
ВАРПЭ опросила родителей из 11 регионов Дальнего Востока, который является лидером по добыче и производству рыбы в стране. "Исследование показало, что что спрос на детские продукты пока не удовлетворен: 77% семей не встречают в местных магазинах детские продукты из рыбы, а 58% назвали ассортимент всех детских продуктов в рознице не достаточным, хотя потребность в таких продуктах высока", - указали в ВАРПЭ.
Создание индустрии детского питания обсуждалось на недавнем ВЭФ-2026. По итогам деловой сессии в рамках форума было принято решение о создании на Дальнем Востоке центров производства рыбных продуктов для детей и признание этого направления стратегически значимым, напомнили в ассоциации.
"Кроме того, предложена модель создания таких центров — "регион-государство-бизнес-наука", где власти помогают с арендой земли, доступом к кредитованию и обеспечивают спрос за счет офсетных контрактов на обеспечение питания в школах и детсадах, а бизнес и наука берут на себя полный цикл производства качественных продуктов", - указали в ВАРПЭ.
Сейчас Минвостокразвития совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и ВАРПЭ занимается подготовкой необходимых материалов, чтобы прозвучавшие в ходе сессии предложения легли в основу поручений полпреда президента в ДФО — вице-премьера Юрия Трутнева по итогам ВЭФ.
"Системная работа ВАРПЭ по развитию нового направления отечественной рыбной индустрии в сотрудничестве с правительством и парламентариями будет продолжена", - резюмировали в ассоциации.
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бизнес, общество , дальний восток, варпэ, минвостокразвития
Бизнес, Общество , Дальний Восток, ВАРПЭ, Минвостокразвития
ВАРПЭ: две трети детей в России едят рыбу дома
ВАРПЭ: две трети детей в России едят рыбу дома, но ассортимент недостаточен
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Две трети детей в России едят рыбу дома, но ассортимент детских рыбных блюд пока недостаточен, сообщили РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).
"В России 66% детей едят рыбу дома, при этом 78% родителей отметили, что в школе их дети отказываются от рыбных блюд", - отметили в ассоциации.
ВАРПЭ опросила родителей из 11 регионов Дальнего Востока, который является лидером по добыче и производству рыбы в стране. "Исследование показало, что что спрос на детские продукты пока не удовлетворен: 77% семей не встречают в местных магазинах детские продукты из рыбы, а 58% назвали ассортимент всех детских продуктов в рознице не достаточным, хотя потребность в таких продуктах высока", - указали в ВАРПЭ.
Создание индустрии детского питания обсуждалось на недавнем ВЭФ-2026. По итогам деловой сессии в рамках форума было принято решение о создании на Дальнем Востоке центров производства рыбных продуктов для детей и признание этого направления стратегически значимым, напомнили в ассоциации.
"Кроме того, предложена модель создания таких центров — "регион-государство-бизнес-наука", где власти помогают с арендой земли, доступом к кредитованию и обеспечивают спрос за счет офсетных контрактов на обеспечение питания в школах и детсадах, а бизнес и наука берут на себя полный цикл производства качественных продуктов", - указали в ВАРПЭ.
Сейчас Минвостокразвития совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и ВАРПЭ занимается подготовкой необходимых материалов, чтобы прозвучавшие в ходе сессии предложения легли в основу поручений полпреда президента в ДФО — вице-премьера Юрия Трутнева по итогам ВЭФ.
"Системная работа ВАРПЭ по развитию нового направления отечественной рыбной индустрии в сотрудничестве с правительством и парламентариями будет продолжена", - резюмировали в ассоциации.