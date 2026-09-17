Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВАРПЭ: две трети детей в России едят рыбу дома - 17.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260917/rossija-873372646.html
ВАРПЭ: две трети детей в России едят рыбу дома
ВАРПЭ: две трети детей в России едят рыбу дома - 17.09.2026, ПРАЙМ
ВАРПЭ: две трети детей в России едят рыбу дома
Две трети детей в России едят рыбу дома, но ассортимент детских рыбных блюд пока недостаточен, сообщили РИА Новости во Всероссийской ассоциации... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T04:09+0300
2026-09-17T04:09+0300
бизнес
общество
дальний восток
варпэ
минвостокразвития
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873372646.jpg?1789607372
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Две трети детей в России едят рыбу дома, но ассортимент детских рыбных блюд пока недостаточен, сообщили РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). "В России 66% детей едят рыбу дома, при этом 78% родителей отметили, что в школе их дети отказываются от рыбных блюд", - отметили в ассоциации. ВАРПЭ опросила родителей из 11 регионов Дальнего Востока, который является лидером по добыче и производству рыбы в стране. "Исследование показало, что что спрос на детские продукты пока не удовлетворен: 77% семей не встречают в местных магазинах детские продукты из рыбы, а 58% назвали ассортимент всех детских продуктов в рознице не достаточным, хотя потребность в таких продуктах высока", - указали в ВАРПЭ. Создание индустрии детского питания обсуждалось на недавнем ВЭФ-2026. По итогам деловой сессии в рамках форума было принято решение о создании на Дальнем Востоке центров производства рыбных продуктов для детей и признание этого направления стратегически значимым, напомнили в ассоциации. "Кроме того, предложена модель создания таких центров — "регион-государство-бизнес-наука", где власти помогают с арендой земли, доступом к кредитованию и обеспечивают спрос за счет офсетных контрактов на обеспечение питания в школах и детсадах, а бизнес и наука берут на себя полный цикл производства качественных продуктов", - указали в ВАРПЭ. Сейчас Минвостокразвития совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и ВАРПЭ занимается подготовкой необходимых материалов, чтобы прозвучавшие в ходе сессии предложения легли в основу поручений полпреда президента в ДФО — вице-премьера Юрия Трутнева по итогам ВЭФ. "Системная работа ВАРПЭ по развитию нового направления отечественной рыбной индустрии в сотрудничестве с правительством и парламентариями будет продолжена", - резюмировали в ассоциации.
дальний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , дальний восток, варпэ, минвостокразвития
Бизнес, Общество , Дальний Восток, ВАРПЭ, Минвостокразвития
04:09 17.09.2026
 
ВАРПЭ: две трети детей в России едят рыбу дома

ВАРПЭ: две трети детей в России едят рыбу дома, но ассортимент недостаточен

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Две трети детей в России едят рыбу дома, но ассортимент детских рыбных блюд пока недостаточен, сообщили РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).
"В России 66% детей едят рыбу дома, при этом 78% родителей отметили, что в школе их дети отказываются от рыбных блюд", - отметили в ассоциации.
ВАРПЭ опросила родителей из 11 регионов Дальнего Востока, который является лидером по добыче и производству рыбы в стране. "Исследование показало, что что спрос на детские продукты пока не удовлетворен: 77% семей не встречают в местных магазинах детские продукты из рыбы, а 58% назвали ассортимент всех детских продуктов в рознице не достаточным, хотя потребность в таких продуктах высока", - указали в ВАРПЭ.
Создание индустрии детского питания обсуждалось на недавнем ВЭФ-2026. По итогам деловой сессии в рамках форума было принято решение о создании на Дальнем Востоке центров производства рыбных продуктов для детей и признание этого направления стратегически значимым, напомнили в ассоциации.
"Кроме того, предложена модель создания таких центров — "регион-государство-бизнес-наука", где власти помогают с арендой земли, доступом к кредитованию и обеспечивают спрос за счет офсетных контрактов на обеспечение питания в школах и детсадах, а бизнес и наука берут на себя полный цикл производства качественных продуктов", - указали в ВАРПЭ.
Сейчас Минвостокразвития совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и ВАРПЭ занимается подготовкой необходимых материалов, чтобы прозвучавшие в ходе сессии предложения легли в основу поручений полпреда президента в ДФО — вице-премьера Юрия Трутнева по итогам ВЭФ.
"Системная работа ВАРПЭ по развитию нового направления отечественной рыбной индустрии в сотрудничестве с правительством и парламентариями будет продолжена", - резюмировали в ассоциации.
 
БизнесОбществоДальний ВостокВАРПЭМинвостокразвития
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала