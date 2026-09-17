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Россия нарастила экспорт индейки в Бенин в 1,5 раза - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Россия нарастила экспорт индейки в Бенин в 1,5 раза
Россия нарастила экспорт индейки в Бенин в 1,5 раза - 17.09.2026, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт индейки в Бенин в 1,5 раза
Россия в январе-августе 2026 года нарастила экспорт индейки в Бенин в 1,5 раза в весе и 1,9 раза - в стоимости, до 6,5 тысячи тонн на сумму более 20 миллионов... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T10:41+0300
2026-09-17T10:53+0300
россия
бенин
агроэкспорт
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Россия в январе-августе 2026 года нарастила экспорт индейки в Бенин в 1,5 раза в весе и 1,9 раза - в стоимости, до 6,5 тысячи тонн на сумму более 20 миллионов долларов, что стало рекордным показателем для этого периода, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "Согласно оценкам экспертов, за период с января по август 2026 года Россия экспортировала в Бенин свыше 6,5 тысячи тонн индейки на сумму более 20 миллионов долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос в 1,5 раза в натуральном выражении и в 1,9 раза - в стоимостном", - говорится в сообщении. "Это рекордный показатель для первых восьми месяцев календарного года за всю историю наблюдений", - отметили в центре. Там добавили, что экспорт в стоимостном выражении за этот период уже превысил результат за весь предыдущий год.
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россия, бенин, агроэкспорт
РОССИЯ, БЕНИН, Агроэкспорт
10:41 17.09.2026 (обновлено: 10:53 17.09.2026)
 
Россия нарастила экспорт индейки в Бенин в 1,5 раза

"Агроэкспорт": Россия нарастила экспорт индейки в Бенин в 1,5 раза

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Россия в январе-августе 2026 года нарастила экспорт индейки в Бенин в 1,5 раза в весе и 1,9 раза - в стоимости, до 6,5 тысячи тонн на сумму более 20 миллионов долларов, что стало рекордным показателем для этого периода, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт".
"Согласно оценкам экспертов, за период с января по август 2026 года Россия экспортировала в Бенин свыше 6,5 тысячи тонн индейки на сумму более 20 миллионов долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос в 1,5 раза в натуральном выражении и в 1,9 раза - в стоимостном", - говорится в сообщении.
"Это рекордный показатель для первых восьми месяцев календарного года за всю историю наблюдений", - отметили в центре.
Там добавили, что экспорт в стоимостном выражении за этот период уже превысил результат за весь предыдущий год.
 
РОССИЯБЕНИНАгроэкспорт
 
 
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